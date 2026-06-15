4千餐飲空缺12港人肯做　勞工處料因技術不符：請外勞可交流經驗

勞工處完成檢討「補充勞工優化計劃」，明日起實施兩級審批制度，第二級本地與外地人手比例改為「3：1」，本地招聘期延長至6星期，涵蓋餐飲業出品部及樓面部，即侍應生、廚師、收銀員等。



勞工處處長許澤森表示，去年9月至今年5月餐飲業有近4,100個空缺，720名本地人面試，最終234人獲聘，但僅12人接受聘用。他認為餐飲業並非單純人力供應足或過剩，而是有「嚴重人力錯配問題」，估計因中式餐飲業式微，東南亞餐廳興起，具經驗工人技術不對口。收緊外勞比例後，他認為餐廳聘請的外勞可與本地人「經驗交流」，提升技能，舉例「例如煮東北菜，可以請東北人做大廚二廚，咁廚房都仲有3個本地人做幫手」。



勞工處處長許澤森表示餐飲業有嚴重人力錯配問題。（賴卓盈攝）

勞工處：餐飲業人力錯配問題嚴重

勞工處初步估算，去年餐飲業人力供求表面上已接近平衡，但行業內仍存約5%空缺率和6%失業率，反映技能、工作性質、工作地點等存錯配問題。處長許澤森指，去年9月至今年5月，申請輸入外勞的餐飲業僱主提供近4,100個職缺，但本地招聘期間只有720人參與面試，有234人獲聘，最後只有12人接受聘用。至於其餘未能配對的失業人士，主要是45歲以上、具經驗的餐飲業從業員。

我哋見到行業入面唔係咁簡單（人力）供應不足或者過剩，而係有嚴重嘅人力錯配問題。 勞工處處長許澤森

勞工處處長許澤森料因中式餐飲業式微，東南亞餐廳興起，具經驗工人技術不符。（資料圖片／黃寶瑩攝）

料因中式餐飲式微 具經驗工人技術不符新興餐廳要求

勞工處將餐飲業的出品部以及樓面部職位，納入輸入外勞第二級審批機制，人手比例更嚴格，收緊至「3：1」，改以整個部門所有職位計算。勞工認為新措施有助推動僱主提供更佳聘用條件，拉近僱傭雙方對薪酬及技能的期望落差。

許澤森指，近年有中式餐飲集團結業，釋放大量廚師勞動力，惟新興餐廳主要為東南亞或內地特定菜系的餐廳，與本地廚師的技能不符，導致飲食業出現人力錯配。

稱餐廳可聘外勞作大廚 本地人幫手可「經驗交流」

即使要求僱主每聘請3個本地人才能聘請1個外勞，是否也無法解決本地工人技能不符的難題？許澤森舉例，過往未按「同一職位」限制外勞比例時，有特定菜系的餐廳只聘用外勞廚師。明日收緊輸入外勞要求後，餐廳可聘請1名外勞作為大廚，同時聘請3名本地廚師，促成經驗交流，增加本地勞工的職業技能。

例如煮東北菜，可以請東北人做大廚二廚，咁廚房都仲有3個本地人做幫手，可以便利本地從業員擴大技術範圍。 勞工處處長許澤森

九龍灣麗晶花園近日引入約30名外勞保安，陸續在屋苑服務，引來居民及網民熱議。（麗晶花園業主立案法團 Facebook）

密切留意零售售貨員及保安是否納入第二級審批

許澤森指，會留意其他較多外勞行業的失業率等行情，考慮將其納入第二級審批機制。處方正密切留意零售業售貨員及保安兩個職位，但他強調是否納入要謹慎處理，因為不同行業的失業率或受各種因素影響，不一定與外勞數量掛鉤。

政府2023年9月推出輸入外勞計劃，原先為期兩年，惟計劃至今已推行兩年半。問及是否代表計劃已恆常化，許澤森指不抗拒該說法，檢討結果亦顯示接下來一段時間仍需要輸入外勞。