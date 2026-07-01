七一｜信和集團商場推出慶祝活動　特設超巨型扭蛋機排長龍

今日 ( 7月1日）是香港特別行政區成立29周年，信和集團表示，旗下商場包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及利東街推出慶祝活動，特設的超巨型扭蛋機成為全城焦點，排隊人龍絡繹不絕，派發共逾萬份精選禮品包括人氣零食及飲品。信和表示，集團旗下數十個物業早前已懸掛數以千計的中國國旗及香港區旗，為全城注入喜慶氛圍。



信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及利東街在7月1日，推出香港特別行政區成立29周年慶祝活動。（信和圖片）

信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及利東街在7月1日，推出香港特別行政區成立29周年慶祝活動。（信和圖片）

信和集團屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及利東街在7月1日，推出香港特別行政區成立29周年慶祝活動。（信和圖片）

信和集團數十個物業早前已懸掛數以千計的中國國旗及香港區旗。（信和圖片）

信和表示，奧海城、屯門市廣場及荃新天地人潮特多，巨型扭蛋機前均排滿等候參與巨型扭蛋機的市民，不少家庭一家大細專程到場。適逢世界盃舉行，奧海城、屯門市廣場、荃新天免費足本直播賽事，吸引大批球迷駐足觀賞，當中7月1日早場世界盃賽事，奧海城送出Nintendo Switch 2主機予幸運球迷，屯門市廣場送出LEGO足球模型。

奧海城更特邀香港足球「英雄輝」葉鴻輝三代同堂出席早晨親子睇波派對，與同為忠實球迷的爸爸及4歲兒子一同分享足球傳承故事。

奧海城免費足本直播賽事，吸引大批球迷觀看。（信和圖片）

屯門市廣場540吋巨型大電視及人造草地吸引大批球迷觀賽。（信和圖片）

透過香港01會員專區有機會領取高達120元商場現金券

信和表示，暑假期間集團推出多重購物獎賞，市民透過S+ REWARDS、HKT ARLens、AlipayHK應用程式及香港01會員專區，有機會領取高達120元商場現金券，同時享有超過200項豐富商戶優惠。