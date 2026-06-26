宏志閣納收購｜7旬業主「思前想後」終簽意向信　冀快有後續安排

大埔宏福苑大火後，未有受大火燒燬的宏志閣起初沒納入政府收購業權方案中，至今今日（26日），政府已接獲超過75%宏志閣業主簽署並交回「接受收購建議信件」，遂將宏志閣與其餘7廈一樣，納入長遠居住安排方案



在宏志閣居住40多年的蔡先生今日指，「思前想後」最終決定向政府出售業權：「諗咗好耐嘅喇，呢段時間真係好煎熬，到今日先至叫做放得下心頭大石。」蔡先生指，打算選擇「樓換樓」方案，首選啟德或九龍灣。



宏昌閣（左）、宏盛閣（中）及宏志閣（右）。（香港01記者攝）

70多歲的蔡先生，從宏志閣入伙時起便已入住，兩名子女亦在宏志閣出生及成長。蔡先生指，雖然宏志閣未有被火舌吞噬，但附近一帶已被大火破壞：「經過呢次大火之後呢，即係差不多變咗個廢墟咁......再返去住都好似無咩意思。」

由政府公布如75%宏志閣確認有意賣業權才納入長遠居住安排方案至今日，蔡先生形容日子過得十分煎熬，直至今日正式獲悉納入收購才感到輕鬆一些，「諗咗好耐嘅喇，呢段時間真係好煎熬，到今日先至叫做放得下心頭大石。」

宏志閣業主蔡先生稱欲搬離大埔：有時經過都會諗起（大火）

政府早前向受影響業主提供多個補償方案，蔡先生表明會選擇第三個方案，即「樓換樓」安排。在選擇新居所時，他表示首選為啟德，其次為九龍灣，並表示不願再居於大埔，「都唔想喺大埔再住㗎喇……有時經過都會諗起，哇，嗰度曾經發生過（大火）。」他又指，自己已上了年紀，希望找個地方重新生活，子女亦贊成搬離傷心地。

財政司副司長黃偉綸2月21日公布宏福苑長遠安置方案。（資料圖片/夏家朗攝）

擔心面對龐大樓宇維修及雜項費用會變成「無底深潭」

除了心理陰影，現實經濟負擔亦是考慮因素之一。蔡先生指，即使單位未有燒燬，但日後重返該處將要面對龐大的樓宇維修及雜項費用，擔心開支會變成「無底深潭」，故與家人商討後，一致決定出售業權，「思前想後，都係決定賣咗個業權，重新去第二度再生活比較好啲。」他透露，政府提出的收購呎價屬於「合理之下，尚可接受」。

蔡先生指今日已收到解說隊的訊息通知，惟具體細節及程序仍有待正式聯絡。他表示，希望當局能盡快通知收購細節，可早日安心。