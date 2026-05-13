宏福苑｜宏志閣回家居民　疑魚翅花膠被盜　家中物品被移動

大埔宏福苑大火發生近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民今日（13日）起再獲分批回家執拾物品。宏志閣居民王女士與兒子同住，上次上樓見單位「無穿無爛」，以為可隨時再回家，只帶走兒子上學用品，連證件無執要重辦。事隔五個月，王女士再回家，卻見家中物品移位、半身高的花膠被盜。另外，由於家空置多月，王女士感焗促，執拾兩小時已感不適，沒法按計劃執拾到父母文件。



海味是否被盜，至今未有定案，因警方着她再找清楚。王女士盼能再上樓，找海味及父母的文件，惟料尋回珍貴海味機會微，「都預咗係Total Loss。」



大埔宏福苑大火發生近半年，居於宏志閣的王女士與兒子5月13日再回家執拾物品。（夏家朗攝）

大埔宏福苑大火發生近半年，居於宏志閣的王女士與兒子5月13日再回家執拾物品。（夏家朗攝）

半身高花膠疑被盜 家中物品被移

三小時執拾，王女士一入屋就發覺櫃門被開，物件被移位，與首次執屋不同：「成間屋都移動過，啲嘢移過位，我哋一望就知！」王女士形容，麻袋有腰高，還有幾袋大花膠、澳洲海參都不見，「我哋有一定數量嘅澳洲海參，應該係被偷咗好多。」王女士向警方反映，警方着她再找清楚。她預料尋回機會微：「都預咗係Total Loss。」

家中焗促 三小時沒用盡

與上次上樓感覺不同，王女士形容今次上樓，家居環境焗促大塵，沒法留足三小時。王女士想執拾家中文件也執拾不完：「大家見我都好似面青口唇白，我其實在間屋好迷茫，一下子唔知執啲咩、間屋又大塵。」另外，又因為宏志閣停水，她廁所也不敢去，怕要上上落落。

三小時執拾，王女士一入屋就發覺櫃門被開，物件被移位。（拾GoPro截圖）

去年12月首次回家，王女士沒想過會無法回家 ，故只帶走兒子上學要用的東西，連證件都無執走，後來要到入境處重辦證件；這次上樓，樓下遊樂設施已被拆卸，宏志閣前路未明，王女士感觸落淚，被問到感觸之處，「我都答唔到，可能有少少創傷症。」

宏志閣前路未明，王女士感觸落淚。（夏家朗攝）

未知買賣業權否：執埋間屋先！

政府早前公布，如果在6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。對於會否賣業權，王女士說：「執埋間屋先！」她說，父母遺留下來的文件都未執拾完，希望有機會再回家執拾，暫不思考賣業權與否。

與上次上樓感覺不同，王女士形容今次上樓，家居環境焗促大塵，沒法留足三小時。（夏家朗攝）

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▼2025年12月3日 宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品▼

