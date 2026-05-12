宏福苑大火｜宏志閣災民明起可再上樓　合安管理：若復修要3000萬

大埔宏福苑大火發生已近半年，八座大廈中唯一沒被大火波及的宏志閣，居民獲安排於明日（13日）至下周日( 17日），第二度分批上樓執拾物品，每戶最多可有四人上樓，最多可逗留單位三小時，安排與其他七座大廈相若，唯一不同是他們可乘搭升降機。



獲政府委任為宏福苑業主立案法團管理人的「合安管理有限公司」，據了解合安在今晚（12日）簡介會上表示，若復修宏志閣要3,000萬元。以全幢248個單位計，平均每戶12萬元。合安已簽訂宏志閣3部升降機保養合約，為時3個月。合安表示，深入評估後，費用可能更貴。



此外，現階段當局會跟進維修安排，如招標、保養等安排；惟日後公共地方的維修費用如何攤分，合安稱當所有地方維修妥當，由宏志閣業戶支付有關費用，包括樓宇做翻新工作。



▼2026年2月21日 宏福苑拆除半數棚架▼



大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（左一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

大埔宏福苑五級火災2025年11月26日，到2026年2月21日已接近三個月，現場所見，政府委派的承辦商大致拆除半數棚架。H座宏志閣（右一）沒有受到大火波及，居民快將可回家。（夏家朗攝）

宏志閣居民上落可用升降機 准多次上落

政務司副司長卓永興早前指，宏志閣居民將可在本月13日至17日的五天時間內，分批再次上樓執拾，由低層開始。首日會開放七個樓層，之後四天每日開放六個樓層。上午會開放1、3、5、7號單位，下午則開放2、4、6、8號單位。

卓永興又指，宏志閣的上樓安排與A至G座的做法大致相若。上午的開放時段為9時至下午1時，下午時段為2時30分至6時30分。每個單位可讓四名居民一同進入，居民可於單位內逗留三小時。宏志閣居民上落有升降機可用，期間可以多次上落。

宏志閣居民將可在本月13日至17日的五天時間內，分批再次上樓執拾。（政府新聞處文件截圖）

政府早前公布，如6月30日或之前，有四分之三、即75%的宏志閣業主確認，並同意簽署買賣協議，便可納入政府長遠居住安置方案。收購價與其餘七廈相同，估計總收購成本約10億元。

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合安：宏志閣淨計維修需時至少9個月

合安管服務總監陳偉光稱，4月曾派專業人士到宏志閣視察，由於受環境限制，只能依賴目測，初步可歸納三類修葺工程，包括建築工程、 機電工程及其他樓宇管理要求。

建築工程方面，宏志閣有三分二外牆工程未完成，可能出現滲水及加劇外牆剝落的情況、興建有蓋行人通道、設置垃圾收集點。機電工程方面，包括修復閉路電視、消防系統、電訊設備、公共天線和中央石油器等復修；其他樓宇管理要求，如垃圾房、清洗水缸、清理後樓梯及其他公共位置及更換大門。

合安初步估計工程費3,000萬元，需時9個月，惟未計算招標時間、政府部門審批時間等。陳偉光稱，如宏志閣可作長遠復居，需要處理批地問題、重訂公契，這樣宏志閣業主才可釐清法律及相關責任問題，陳偉光稱，除了要做修葺，消防都要換喉管。

▼2025年12月3日 宏福苑宏志閣居民獲准回家取回重要物品▼



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居民追問為何要用3000萬？

被問到費用要用3,000萬元、工期長達9個月是如何估算、3,000萬元維修費由誰負責？為何宏志閣要單獨承擔3,000多萬？

陳偉光稱，預計3,000多萬元、需時9個月是由工料測量師在實地考察時做的分析。他指由於大火後保險費可能會上升，投標要作商業考量，亦要包含專業服務費。此外，由於有緊急車輛通道要批核後才可做到，又要找專業承辦商做招標工作，必須公開公平公正，向居民解說，最後讓宏福苑居民決定，故要9個月時間。

陳偉光表示，3,000萬元是初步評估結果。他說由於部份設施是要重置，要有更詳細的評估才知有多少要更新或重置，作了深入評估後，「有機會出現較現時更高的費用。」

▼2025年12月3日 宏福苑宏志閣大廈內部環境曝光▼



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日後維修妥當 公共地方費用由宏志閣業主承擔

陳偉光說，宏志閣的狀況與其他大廈不同，相關維修安排，如招標、保養，當局會跟進。至於日後公共地方的維修費用如何攤分，他稱當所有地方維修妥當，由宏志閣業戶支付有關費用，包括樓宇做翻新工作。

陳續表示，宏志閣的保養費由龔如心慈善基金支付；日後維修妥當後，居民可搬回宏志閣居住，屆時維修保養都由各業主支付，包括樓宇翻新工作。