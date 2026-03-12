粵車南下｜前運房局長陳帆：只是小問題　港人要有同理心

粵車南下實施兩個多月，部分車輛規格被揭發懷疑不符本港法例要求、逆線行車、疑違規用「智駕」等。前運輸及房屋局局長陳帆今天（12日）表示只是小問題，同意仍有空間改進，「我們都要有同理心，去外國旅行駕車去新地方可能有同樣的情況出現」，粵車南下名額可以慢慢再增加。



「粵車南下」。

陳帆。（鄭子峰攝）

本身是港區全國人大代表的陳帆接受Now新聞台專訪時提到，粵車南下有改進空間，港人去外國駕車都會有不理解交通安排的地方，認為要有同理心。

我們都要有同理心，即我們去外國旅行，如果自己駕車去到一些新地方，甚或有一些特殊的交通安排時會不理解，可能有同樣的情況出現。當然我們可以做多少許宣傳教育，慢慢再增加(名額)，我覺得大家都會開心。 陳帆

陳帆：網約車發牌1000輛恰當 稱要確保每個人可謀生

除了粵車南下受關注，今年發牌的網約車平台，亦受注目。政府目前未交代具體多少車會獲發牌，陳帆認為向1000多輛網約車發牌是恰當，讓各方有公平的生存空間。