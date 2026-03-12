粵車南下｜前運房局長陳帆：只是小問題 港人要有同理心
撰文：文維廣
出版：更新：
粵車南下實施兩個多月，部分車輛規格被揭發懷疑不符本港法例要求、逆線行車、疑違規用「智駕」等。前運輸及房屋局局長陳帆今天（12日）表示只是小問題，同意仍有空間改進，「我們都要有同理心，去外國旅行駕車去新地方可能有同樣的情況出現」，粵車南下名額可以慢慢再增加。
本身是港區全國人大代表的陳帆接受Now新聞台專訪時提到，粵車南下有改進空間，港人去外國駕車都會有不理解交通安排的地方，認為要有同理心。
我們都要有同理心，即我們去外國旅行，如果自己駕車去到一些新地方，甚或有一些特殊的交通安排時會不理解，可能有同樣的情況出現。當然我們可以做多少許宣傳教育，慢慢再增加(名額)，我覺得大家都會開心。
陳帆：網約車發牌1000輛恰當 稱要確保每個人可謀生
除了粵車南下受關注，今年發牌的網約車平台，亦受注目。政府目前未交代具體多少車會獲發牌，陳帆認為向1000多輛網約車發牌是恰當，讓各方有公平的生存空間。
我就會從的士車隊角度去看，他們現在都只有1000多輛車正在營運，如果網約車亦只有1000多輛也是恰當。如果發覺出行需求仍然很多，就可以變相慢慢增加，對不？和衷共濟一起去解決問題，勝於互相去指責，最重要就是看如何確保每個人都可謀生，對不？
安全帶之亂｜上屆醞釀立法 前運房局長陳帆：行政主導下市民有責長和賣碼頭｜陳帆：落美國手波及14億人福祉 交易要偏重國家利益前運房局局長陳帆將出任中國建築獨立非執行董事 6月6日起生效郵輪碼頭｜任內擱置單軌列車 陳帆：做好交通配置可讓旅客愉快區議會改革｜狄志遠憂難提反對意見 陳帆：家傭不遵從要求可解僱前運房局局長陳帆出任港大校委會委員 任期三年