粵車南下｜至今接獲3000宗申請　陳美寶稱目標增加更多適合城市

「粵車南下」去年11月起推行，運輸及物流局局長陳美寶今日（21日）表示，運輸署至今接獲及處理3000宗申請，當中1700名申請者已預訂來港，逾半司機會留港一至兩晚。在內地農曆新年9天長假期間，有600名申請人已預約及出行，接近用滿每日100輛車的配額。



被問會否容許粵車經其他關口，如深圳灣口岸等進入本港，陳美寶稱，與廣東省商討時會小心密切溝通，以達到互惠相向，未來目標會考慮增加更多適合的城市數目。



轉機停車場錄逾2500使用人次

陳美寶說，「粵車南下」進入市區的措施推出至今，運輸署已接獲3000個申請，當中1700個申請已預訂來港。「轉機停車場」泊位方面，陳美寶稱已接獲超過7000宗帳戶申請，錄得逾2500使用人次。被問會否調整配額，她說會密切留意每日情況，希望透過目前每日100個配額作總量管控及分流。

黑玻璃惹關注 陳美寶：正搜集世界各地標準

早前有粵車使用黑玻璃窗引起社會討論，政府正重新檢視香港的車輛構造標準。陳美寶表示，政府正搜集世界各地包括內地在內的標準，料今年內與立法會分享檢視結果。她又指，整體而言粵車司機合規合法，在計劃推出初期首一至兩星期，有零星違規個案，當局曾作出警告，同時會暫停其申請資格。

的士車隊未達車輛數量要求 陳美寶：積極協助車隊投入服務

另外，她表示5支的士車隊推出後，至今接單量達220萬宗，當局與車隊緊密溝通，期望招募司機、增加規模，預計至本月底會有近1500輛車。

政府早前要求車隊四個月內，規模需達到申請的車輛數目，即5隊合共要有3500輛的士。被問若持續不達標會否考慮吊銷車隊牌照？陳美寶表示，當局積極協助不同的士車隊投入服務，而車輛數目亦穩步上升，署方會密切與車隊聯絡，為車隊申請百分百電動車貸款安排。她又指，自簡化的士司機筆試安排，近數月投考的士人數非常理想，由以往每個月平均1400人增至1800人，料有助他們加入車隊。