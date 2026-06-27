AI女團禁毒影片惹爭議　懲教署：社交平台管理組製作　無額外公帑

懲教署趁昨日（26日）「國際禁毒日」，在社交媒體上載一段利用AI人工智能生成的影片《Obsession 糖衣陷阱》，原意呼籲市民遠離毒品，惟不少網民反映影片前半段似推銷毒品。懲教署急將影片下架，今（27日）凌晨一時左右發布新「快速現形」版本，影片前半段跳唱及自我介紹內容已刪走。



懲教署回應表示，高度重視網民意見，隨即重新剪輯該短片，盡快以最大篇幅說明毒害，以避免誤會。未來會繼續檢視及優化宣傳策略，以更有效地於社交平台做好宣傳工作。署方又指，該短片所有事宜均由懲教署編制內專責多媒體製作及社交平台管理的人員負責，故此相關製作並不涉及額外公帑。



懲教署影片《Obsession 糖衣陷阱》被指如宣傳毒片，容易令人誤會，署方急下架，並重新上傳經剪輯後版本。（懲教署《Obsession 糖衣陷阱》影片截圖）

影片引起不少市民討論，但幾乎一面倒認為影片大半部份都予人感覺宣傳吸食毒品的好處，最終影片在一片討論當中迅速下架，至今日凌晨一時左右，懲教署再發布一段將原來影片剪輯的新影片。

懲教署：重新剪輯避免誤會 原意說明毒品是糖衣毒藥

署方回應指，該短片以AI技術製成，其原意為希望透過受年輕人歡迎的手法，說明毒品是以糖衣包裝的毒藥，提醒年輕人切勿受其引誘。

署方表示，高度重視網民對此禁毒短片的表達手法的意見，隨即重新剪輯該短片，盡快以最大篇幅說明毒害，以避免誤會。 未來會繼續檢視及優化宣傳策略，以更有效地於社交平台做好宣傳工作。

懲教署稱，由於該短片所有事宜均由懲教署編制內專責多媒體製作及社交平台管理的人員負責，故此相關製作並不涉及額外公帑。

懲教署再發布一段將原來影響剪輯的新影片，強調初衷是希望市民切勿被毒品的謊言所蒙騙。（懲教署Facebook截圖）

四毒品化身女團成員介紹吸毒好處

為響應「國際禁毒日」，懲教署周五（26日）在社交媒體分享了一段利用AI人工智能生成的影片《糖衣陷阱》，影片中將可卡因、大麻、冰毒及依托咪酯（舊稱「太空油」）擬人化，生成4名女團成員，並分別取名為「可樂」、「草草」、「冰兒」及「小悠」。

4人在影片中正在舉行演唱會，並唱出4種毒品名稱，然後說出吸食相對應毒品的「好處」，如「包你爽到靈魂出竅」、「一支幫你忘記所有煩惱」及「超dope」等，又高呼「有邊個想join我哋呀」。

影片後半變枯槁男人 指出吸毒禍害 勿跌入「糖衣陷阱」

影片後半，4名女子則會突變成4名形容枯槁的男子，相信是欲形象化吸食毒品後的模樣，並以字幕交代4類毒品的禍害，配以旁白呼籲市民遠離毒品，不要被「糖衣陷阱」欺騙。