依托咪酯為青年最常吸食的毒品　今年首三季涉毒被捕青年上升115%

今年首三季被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降1%，21歲以下青少年被呈報吸毒人數則有輕微上升，依托咪酯為他們最常吸食的毒品。禁常會主席李國棟指，統計顯示年輕人非法使用依托咪酯的情況仍然嚴重。



首三季涉毒被捕青少年較去年同期上升115%，由196人上升至422人，主要涉及依托咪酯、大麻和可卡因。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達五年以上，最長的刑期為逾20年。禁毒處提醒，切勿因好奇而嘗試毒品或因一時貪念而參與販毒活動，販運毒品最高刑罰可判終身監禁及罰款五百萬元。



21歲以下青少年被呈報吸毒人數輕微上升，依托咪酯為他們最常吸食的毒品。（資料圖片／黃偉民攝）

禁常會主席李國棟指，統計顯示年輕人非法使用依托咪酯的情況仍然嚴重。（資料圖片）

依托咪酯為21歲以下青少年最常吸食的毒品

檔案室的數字顯示，今年首三季度被呈報的整體吸毒人數較去年同期下降1%（由4,176人下降至4,122人）。吸食毒品種類方面，海洛英、可卡因和甲基安非他明（俗稱「冰毒」）為今年首三季最常被吸食的三類毒品。然而，今年首三季21歲以下青少年被呈報吸毒人數則由去年同期600人上升至604人，當中284人吸食依托咪酯。在該群組中，依托咪酯為最常被吸食的毒品，其次為大麻及可卡因。

今年首三季涉毒被捕青少年較去年同期上升115% 達422人

今年首三季涉及毒品罪行的被捕人數較去年同期上升26%（由2,386人上升至3,012人），而被拘捕的21歲以下青少年則上升115%（由196人上升至422人），主要涉及依托咪酯、大麻和可卡因。至於在同期審結的法院案件中，因干犯毒品罪行被檢控的人士被定罪比例高達83%。因販毒而被判處監禁的21歲以下青少年當中，超過半數刑期達五年以上，最長的刑期為逾20年。

禁毒處網頁截圖。

禁常會主席：年輕人非法使用依托咪酯的情況仍然嚴重

禁常會主席李國棟指，統計顯示年輕人非法使用依托咪酯的情況仍然嚴重。他表示，出於好奇而嘗試依托咪酯的年輕人，往往起初錯誤相信以電子煙吸食一兩口並無大問題，但卻迅速上癮，越吸越多。他解釋，除上癮外，依托咪酯的毒害還包括失去常性、皮膚潰爛、肌肉抽搐、荷爾蒙失調、女性生鬚、聲線變粗等，嚴重影響健康及外貌。

他提醒大眾，依托咪酯及其所有類似物均為毒品，在《危險藥物條例》（第134章）的嚴格管制下，販運及製造這些物質，最高刑罰為終身監禁及罰款500萬元。而管有及服用這些毒品，最高刑罰為判監禁七年及罰款100萬元。

保安局禁毒處發言人則指，處方十分關注依托咪酯被濫用的情況，並且持續積極推展針對依托咪酯的教育及宣傳工作，以提高市民抗拒此毒品的能力，近年更以「貼地」方式、使用線上媒介進行禁毒宣傳，包括早前推出一連串以萬聖節為主題的社交媒體平台帖文，警惕大眾節日期間切勿以身試法吸食毒品。