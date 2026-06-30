麥當勞7.1起推出本港研發朱古力McGriddles　本周三至五全日供應

香港麥當勞今日（6月30日）公布，推出由本港研發、全球首推朱古力McGriddles（朱古力班戟），並於7月1至3日全日供應「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」及「鴛鴦班戟早晨套餐」；而於7月1至3日期間購買任何超值套餐，顧客更可將套餐提供的中薯條免費轉配脆薯餅。



香港麥當勞7月1日推出朱古力McGriddles（朱古力班戟）。（麥當勞圖片）

香港麥當勞7月1日推出朱古力McGriddles（朱古力班戟）。（麥當勞圖片）

香港麥當勞表示，一直秉持「創新求變」的品牌理念，McGriddles系列自2024年7月登陸香港後一直深受顧客歡迎，甫推出即掀起全城熱潮，開售短短三天便大賣超過100萬個，成為全城一時佳話。其後香港麥當勞持續推動餐單創新，於2025年推出全新楓糖班戟煙肉蛋漢堡，以及引入來自加拿大麥當勞的楓糖班戟脆雞漢堡，為顧客帶來更多元化的 McGriddles選擇。

麥當勞表示，今個暑假再下一城，隆重推出由本港研發、全球首推的朱古力McGriddles，有「朱古力班戟豬柳蛋漢堡」及「鴛鴦班戟早晨套餐」。

香港麥當勞7月1日推出朱古力McGriddles（朱古力班戟）。（麥當勞圖片）

香港麥當勞7月1日推出朱古力McGriddles（朱古力班戟）。（麥當勞圖片）

香港麥當勞7月1日推出朱古力McGriddles（朱古力班戟）。（麥當勞圖片）

今次全球首次登場的朱古力McGriddles由香港麥當勞研發，入口充滿朱古力滋味，黑朱古力粒粒更分佈於班戟漢堡之中，再配搭豬柳、芝士和滑雞蛋，組成朱古力班戟豬柳蛋漢堡，帶來全新鹹甜衝擊。朱古力班戟更保留經典McGriddles的設計，包面包底同樣呈現M字標誌。

香港麥當勞更成為全球首個將McGriddles班戟加入「早晨全餐」的麥當勞市場，首度推出全新「鴛鴦班戟早晨套餐」，可一次過品嚐楓糖班戟和朱古力班戟兩款口味，配上豬柳、滑炒蛋及脆薯餅，更具香港特色早餐。

香港麥當勞7月1日推出朱古力McGriddles（朱古力班戟）。（麥當勞圖片）