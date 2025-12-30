元旦｜麥當勞推全日早餐加入煙肉蛋McGriddles　1.2起領$5優惠券

每年元旦，麥當勞都會推出全日早餐，由1月1日凌晨零時至晚上11時59分止。麥當勞今（30日）宣布，今年會延續傳統，在元旦日推出全日早餐，除珍寶套餐全日供應外，新加入的煙肉蛋McGriddles會以套餐優惠37元出售；平日僅於早餐時段供應的脆薯餅亦會全日供應。此外，由1月2日起，全系列四款McGriddles將於早餐時段供應，套餐優惠價由35元起。



麥當勞表示，由2026年1月2日至1月15日，顧客可登入PayMe App搶5元快閃優惠券。領券後即日內到麥當勞餐廳或使用麥當勞App消費滿港幣40元或以上並使用PayMe付款，優惠券即自動扣減。



楓糖班戟豬柳漢堡套餐售港幣35元。（麥當勞圖片）

明晚倒數過後，踏入2026年1月1日凌晨零時，市民即可於全線麥當勞品嘗全日早餐，包括37元珍寶套餐（配薯餅及飲品）或一系列 McGriddles 早餐，包括35元楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）、新成員為37元起的楓糖班戟煙肉蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）、以及售37元起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）。平日只於早餐時段供應的脆薯餅亦會限時全日供應。

由1月2日起，全系列McGriddles共四款漢堡將於早晨時段供應。（麥當勞圖片）

另外，由1月2日起，全系列McGriddles共四款漢堡將於早晨時段供應，包括楓糖班戟脆雞漢堡、楓糖班戟豬柳漢堡、楓糖班戟煙肉蛋漢堡，及楓糖班戟豬柳蛋漢堡，套餐售價以港幣35元起。