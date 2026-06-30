3名懲教員涉偷電視　首被告堅稱獲上級批准搬走物資　諗住幫伙記

東頭懲教所三名懲教員涉偷運電視回宿舍案，今（30日）於區域法院續審，首被告胡漢傑出庭自辯，他稱知儲物室內有多部電視後，曾向上級請示，指上級曾稱：「OK，攞啦。」及「攞幾部囉。」他才按指示搬走。首被告承認當時有工作在身，亦是在未得值日官批准下離開崗位，但強調他是聽從指示去搬電視，並稱：「大家都係諗住幫伙記，邊個做都一樣啫。」



知有多部電視後曾向一級助理請示

首被告胡漢傑在控方盤問下指，在得知儲物室內有許多部電視後，曾向一級懲教助理鄧萬昌請示，在取得對方准許後，他便開始搬運電視。首被告表示，他不清楚該些電視由誰購入，但他認為鄧是負責該儲物室的最高級職員，應擁有足夠權限批准搬運電視。

首被告胡漢傑自辯時一再強調聽安排辦事，又堅稱獲上級批准可搬走儲物室的電視。(陳蓉攝)

一級懲教助理鄧萬昌供稱當日只曾帶被告到儲物室了解情況，他作供時否認曾向被告稱：攞啦。(陳曉欣攝)

指條文難跟從但跟到就跟

首被告亦同意，需跟從條例及規則執行職務，亦曾在學堂學習監獄條例等的基本法律知識。他表示，該些條文難以跟從，故此他會：「跟到咪跟。」他亦同意，監獄的進出的措施嚴謹。控方引《監獄規則》 指，懲教人員不得在未獲授權下，攜帶任何屬私人或政府財產的物品進出監獄。首被告確認鄧並非監督，他亦不知道鄧有否去尋求監督批准，亦同意他未有確保獲監督批准。

指鄧曾稱攞幾部囉

首被告在控方盤問下表示，他在取得鄧的同意後，前往儲物室，當時鄧表示「Ok，攞啦！」但未有表明確實取走電視的數量，僅表示「攞幾部囉！」，他當刻相信鄧會向監督取得批准，但不清楚鄧會如何取得批准。

若鄧不批准不會搬走物資

控方質疑，當天首被告與鄧一同前往儲物室，期間鄧未有獨自離開，亦沒有聯絡過監督，故首被告當時是知道鄧未有獲批准，亦冇確定他是否有找監督。首被告稱，如鄧當時表示不獲批准，他不會搬走有關物資。他否認當時是在未獲授權的情況下取得電視。

首被告稱諗住幫伙記

控方指，搬電視並非首被告的職責範圍，惟首被告表示，若取得批准，就算是其職責範圍。控方質疑，首被告當時亦有工作在身，為何他要忽略本身的職務去搬電視。首被告稱，他強調是聽從指示去搬電視，又說：「大家都係諗住幫伙記，邊個做都一樣啫。」

強調是聽安排辦事

首被告表示，曾向二級懲教助理霍國光取得指示，控方卻質疑首被告和霍是同級，霍憑何給他指示，首被告同意，但稱當時未覺不合理，而當日用垃圾袋包裝電視，是防止電視被廚餘弄髒。控方問中班平時會以甚麼車運送物資，首被告稱：「佢安排垃圾車咪垃圾車。」他一再強調，只是聽安排辦事。控方續問：「如果有50個人想要，你係咪會拎50部？」首被告回應稱此為假設性問題。

三名被告：胡漢傑（49歲）、胡裕輝（52歲）及文偉傑（49歲），胡漢傑及文偉傑同被控1項入屋犯法罪，指他們2024年3月15日在赤柱東頭懲教所附屬大樓地下3號飯堂儲物室後，偷竊4部電視機。首及次被告被控1項將未經授權的物品攜離監獄罪，即4部電視機。次被告被控1項處理贓物罪，指他同日處理4部贓物電視機。

案件編號：DCCC 359/2025