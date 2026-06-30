流感｜6歲男童染甲流和流感嗜血桿菌危殆　併發肺炎和敗血性休克

衞生署衞生防護中心今晚（6月30日）公布兩宗感染甲型流感的嚴重個案。其中過往健康良好的6歲男童的呼吸道樣本，證實對甲型流感病毒和流感嗜血桿菌呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感和流感嗜血桿菌，並併發嚴重肺炎和敗血性休克，情況危殆。另有一名患有長期病患的12歲男童感染甲型流感併發敗血性休克，情況嚴重。



6歲男童的呼吸道樣本，證實對甲型流感病毒和流感嗜血桿菌呈陽性反應。（資料圖片）

6歲男童在東區醫院兒童深切治療部接受治療

中心表示，6歲男童過往健康良好童，他於6月27日出現發燒，翌日到私家醫院求醫，其後因持續抽搐被送往東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部接受治療。他於6月29日採集的呼吸道樣本，經化驗後證實對甲型流感病毒和流感嗜血桿菌呈陽性反應，臨床診斷為同時感染甲型流感和流感嗜血桿菌，並併發嚴重肺炎和敗血性休克。男童目前仍然留醫，情況危殆。

流感嗜血桿菌是甚麼？

衞生署資料顯示，（乙型）流感嗜血桿菌是一種能引致嚴重侵入性感染的細菌，尤其影響幼童。與其名稱相反，（乙型）流感嗜血桿菌並不會引起流感。感染多見於 5 歲以下的幼童，年齡較大的兒童受感染的風險相對較低。侵入性感染最常見出現腦膜炎的病徵，細菌入血也經常同時出現。此感染亦可影響身體多個部位，如肺、會厭（喉嚨的上部）、關節及骨骼。

患有長期病患的12歲男童目前仍然留醫，情況嚴重。（資料圖片）

12歲男童染甲型流感併發敗血性休克留醫 情況嚴重

患有長期病患的12歲男童於6月27日出現發燒、咳嗽及氣促，同日被帶往屯門醫院急症室求診，隨即獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。他於6月29日採集的呼吸道樣本經化驗後證實對甲型流感病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克。男童目前仍然留醫，情況嚴重。

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兩名男童均已接種季節性流感疫苗

中心指初步調查結果顯示，兩名男童均已接種季節性流感疫苗，他們在潛伏期內沒有外遊，就讀的學校近日亦沒有出現流感爆發的情況。兩名男童各有一名同住家人近日曾分別出現輕微上呼吸道症狀及發燒，但病情輕微，無需入院。中心會繼續調查個案。

7月至8月可能出現流感季節 預料流感活躍程度會進一步上升

中心表示，監測數據顯示，季節性流感的活躍程度在過去數周有所上升。雖然目前仍略低於基線水平，但根據以往經驗，本港一般在7月至8月期間有可能出現流感季節，因此預料流感活躍程度會進一步上升，並在短期內進入流感季節。

中心提醒市民如出現發燒及呼吸道病徵，尤是兒童、長者及有長期病患人士，應盡快求醫，以及早接受治療。兒童患上流感，情況可能迅速惡化，家長必須注意患病兒童的身體狀況，一旦發現病童情況轉差，例如出現呼吸急促、喘鳴、咀唇發紫、胸痛、神智模糊、持續發燒或抽搐等，必須立即前往急症室求醫。任何人士出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診。。