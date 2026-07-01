今日新聞8分鐘｜旺角男遭剪刀施襲送院亡｜議員黃錦輝涉醉駕被捕

合和商場賣限定陀螺 買家疑不滿提早截龍包圍職員

本港近月捲起爆旋陀螺熱潮，各區不時湧現玩家排隊搶購陀螺的情況，有代理商今日（7月1日）在灣仔合和商場辦期間限定店，因前一晚（6月30日）提前排隊問題引發巨大爭議，甚至驚動警方到場。

官方本月在合和商場舉辦「爆旋陀螺X G1爭霸戰」，在會場限定發售香港首次出售的陀螺，原定要今日（7月1日）早上派籌開售，代理商萬信有限公司前日（6月29日）公布，玩家可提前於昨日（6月30日）晚上10時半到商場排隊，等翌晨正式派籌，並強調嚴禁過早排隊。詎料傍晚6時已有市民抵達，並順利排隊，結果主辦方於晚上8點許「截龍」。

青山公路旅巴司機暈倒亡 旅行團領隊煞車救逾40人

青山公路今晚（周二/30日）發生致命交通意外，一輛接載旅行團、合共46名乘客的旅遊巴行駛期間，司機突然昏迷，車輛失控在路面左搖右擺前行，終由車上旅行團領隊協助煞車撞壆停下，惟司機送院後證實不治。

立法會議員黃錦輝涉醉駕被捕 涉中大駕車連撞兩車駛走

本周一（6月29日），一名66歲姓黃男子駕駛私家車在沙田馬料水一個宿舍撞向另外兩輛停泊在附近的私家車，隨後黃男駛離現場。消息指，事發現場為香港中文大學一個室外停車場，而被捕人是立法會議員黃錦輝。

旺角男子遭友剪刀施襲送院亡 據知施襲者現場就逮

旺角發生懷疑襲擊致死案件。今日（7月1日）下午2時51分，據報塘尾道22號長輝大廈單位內，一名男子懷疑被其朋友以剪刀襲擊，陷入昏迷。報案人見狀上前制止時同告受傷，並負傷報警。

救援人員趕至，將昏迷傷者送往廣華醫院救治，其後證實死亡。據了解，警方到場持盾牌戒備，並將在場人士制服。事後，兩名男子被警方拘捕，遭黑布蒙頭及鎖上手扣帶走調查。據報，死者身上未發現利器傷痕。

7.1.M＋故宮館免費開放 沒預約市民嘆只好回家

今日（1日）是七一回歸紀念日，香港故宮文化博物館免費開放，市民須提前預約參觀。今早10時，所有免費預約免費門票已經換罄。有市民不知道免費開放安排，兩個星期前購買門票，坦言感到有些「肉赤」。亦有市民不知要提前預約，到場後已沒免費門票，因此打道回府，望政府來年加強宣傳。

回歸29周年｜升旗禮3前特首出席 董建華六年缺席

今日（1日）是香港回歸29周年，特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式後，在會展舉行慶回歸酒會，特首李家超致辭時回顧上任四年工作，包括完成基本法23條立法，改選舉制度、實施三隧分流、制定簡樸房條例、公屋輪候時間下降至4.7年等。展望未來，有三項重點工作，包括制定香港首份五年規劃、全速推進北部都會區建設，進一步改善民生。

他以「乘風破浪久相期，看今日揚帆萬里」，比喻相信憑一國兩制獨特優勢，香港人靈活應變，善拼敢贏，香港這艘東方之珠巨輪，必將乘國家發展東風，破浪前行，開創更耀眼奪目的未來。

授勳2026｜金英勇勳章頒殉職何偉豪 宏福火捨身為民

2025年授勳名單今天（1日）出爐，有466人獲勳銜，較去年多39人。其中，大埔宏福苑五級火警中殉職的消防隊目何偉豪，獲追授金英勇勳章。行政長官李家超說何偉豪因救火而英勇殉職。他執行任務期間，遭遇極端高溫與猛烈火勢，仍然奮力救援，冒着生命危險拯救他人，展現他鞠躬盡瘁、英勇無畏、捨身為民的高尚情操，值得致以崇高敬意。

韓國輸波出局 國內對足協不滿大爆發 斥財閥長期把持

世界盃（World Cup 2026）如火如荼上演，韓國隊分組賽出局，未能晉身32強，在國內備受責難，已提出辭職的主教練洪明甫與部份隊員6月30日凌晨返國時，遭遇民眾以噓聲迎接。

韓國民眾反應激動，加上韓國警方表態要調查足協涉違規任命洪明甫事件、韓國總統李在明公開指足協體制有問題，引發外界好奇發生什麼一回事，這既是因民眾對球隊表現的不滿，也因當地對足協的惱火累積已久，如指責其由財閥把持等，這些聲音在球隊遭淘汰後更是大爆發，要求改革。