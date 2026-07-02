特快公屋編配｜首包含重售綠置居單位　涉3屋苑首期4.65萬可上車

房屋委員會今日（ 2日）宣布，「特快公屋編配計劃」（2026）暨「重售綠表置居計劃（綠置居）單位及租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位」（2026），將由7月3日至7月16日接受合資格人士申請，讓合資格公屋申請者可獲得提早入住公屋的機會，或選擇購買重售綠置居或租置計劃回收單位，加快公屋申請者上樓上車的機會。



今期包含三個綠置居屋苑為油塘高宏苑、九龍灣宏緻苑和馬鞍山錦柏苑，合共有89個單位，售價介乎93萬元至136萬元，以首期只需5%樓價計算，即低至4.65萬元可上車。至於重售回收單位，房委會未公布數量，但指售價24萬元至45萬元，以首期5%樓價計算，低至12,000元便可上車。



「特快公屋編配計劃」（2026）下推售的重售綠置居單位。（政府新聞處圖片）

申請人須去年3月31日或之前持有有效公屋申請

房委會表示，持有有效公屋申請及其登記日期或相應登記日期在2025年3月31日或之前（倘若公屋申請有相應登記日期，則必須以相應登記日期計算），且符合至少一半家庭成員在香港居住滿七年及持有有效的編配機會的公屋申請者，皆可申請參加「特快計劃」（2026）。

只需遞交一份申請表 即有機會選公屋、綠置居或租置單位

房委會發言人表示，房屋署已於7月初就「特快計劃」（2026）向所有合資格的公屋申請者發出邀請信，為他們提供靈活的安居選擇。申請者只需遞交一份申請表，便有機會在「特快計劃」（2026）可供揀選單位名單中，選擇租住一個公屋單位或購買一個綠置居或租置計劃回收單位（視乎申請者選樓時仍然可供出租／出售單位情況）。選樓程序預計於今年第三季進行，令公屋申請者加快上樓或上車，早日改善居住環境。

意參加的合資格公屋申請者，可在上述申請期內透過登入「公屋申請電子服務」帳戶於網上申請，或親身遞交或郵寄房屋署邀請信內的紙本申請表格申請。申請者無論選擇租住公屋單位，或購買綠置居或租置計劃回收單位，均無須繳付申請費。

「特快公屋編配計劃」（2026）下推售的重售綠置居單位。（房委會 Facebook）

重售綠置居單位共89個 分布在高宏苑、錦柏苑及宏緻苑

房委會表示，「特快計劃」（2026）推售的三個綠置居項目，包括油塘高宏苑、馬鞍山錦柏苑及九龍灣宏緻苑未售出和因買賣協議撤銷而收回的甲類單位，實用面積約17.1至20.7平方米或約184至223平方呎，合共89個單位。

售價最低單位在馬鞍山錦柏苑，為93萬元；最貴單位在九龍灣宏緻苑，賣136萬元；最小單位在錦柏苑，為184平方呎，該屋苑今次重售的單位，最大也只有185平方呎，合共20個；最大單位在高宏苑，約223平方呎。

以按揭30年及利率3.5%計算 每月還款額約$4900

截至今年5月，上述甲類單位的平均售價約為116萬元，假設承造單位售價九成半的按揭、按揭還款期30年及按揭利率為3.5%，申請者每月按揭還款額約4,900元，相信會受合資格的公屋申請者歡迎。

綠置居油塘高宏苑。（房委會圖片）

綠置居馬鞍山錦柏苑。（維基圖片）

綠置居宏緻苑位於九龍灣宏照道，麗晶花園與坪石邨之間。（梁鵬威攝）

租置計劃單位介乎約24萬至45萬 首期低至$12000

發言人表示，早前銷售計劃結束後未售出的租置計劃回收單位亦會在「特快計劃」（2026）同時推售。截至今年5月，「特快計劃」（2026）下租置計劃屋邨未售單位的定價介乎約24萬元至45萬元。最終售價幅度取決於是次銷售計劃將會推售的單位。以首期樓價5%計算，低至12,000元可上車。

有意購買綠置居或租置計劃回收單位的申請者，由明日（3日）開始可以瀏覽房委會／房屋署的指定網站，以了解推售的綠置居發展項目／租置計劃屋邨資訊，或下載申請須知及售樓簡介單張。公眾亦可在申請期內的辦公時間到樂富房委會客戶服務中心索取印刷本。

在申請期間，樂富客務中心將會提供重售綠置居及租置計劃回收單位的電子屏幕及其他資料。在選樓期間，房委會將會提供載有該三個綠置居發展項目詳細資料的售樓說明書（為租置計劃回收單位提供售樓小冊子）和價單，讓申請者在選購單位前清楚掌握資訊。