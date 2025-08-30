特快公屋｜逾2000單位9.2起揀樓　首階段二人或以上家庭申請優先

房屋署最新公布今年的「特快公屋編配計劃」公屋自選單位程序，將於9月2日開始進行，首批為二人或以上家庭申請者，次輪為一人申請者。房屋署大約會於各申請者的自選單位日前一星期，以郵寄方式發出自選單位通知書。今次計劃將提供約2,150個公屋單位。



2025年「特快公屋編配計劃」公屋自選單位程序將於9月2日開始進行，首批為二人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者。（資料圖片）

新一輪「「特快公屋編配計劃」將於9月2日開始進行公屋自選單位程序，今次計劃提供約2,150個公屋單位，並會分階段進行，首批為二人或以上家庭申請者，次輪則為一人申請者。

房屋署指，會視乎剩餘單位所屬地區和類別，根據各合資格申請者的揀選單位優先次序、地區及單位類別選項，分批邀請他們出席揀選單位程序；在仍有合適單位可供揀選的情況下，會於各申請者的自選單位日前約一星期，以郵寄方式發出自選單位通知書。

房屋署自26日起，已分批發信邀請合資格的二人或以上家庭申請者，於9月2日前往樂富香港房屋委員會客戶服務中心揀選單位。房屋署又指，已在揀選單位環節開始前兩個工作天，即29日將可供二人或以上家庭申請者揀選的單位名單，上載到房委會或房屋署的網站。

房屋署最新一期「特快公屋編配計劃」將於下周二(21日)起接受申請，截止日期為8月10日。（資料圖片）

房署又指，一人申請者的揀選單位環節預計於12月開始；而可供一人申請者揀選的單位名單，亦已在揀選單位環節開始前兩個工作天，上載到上述的房委會或房屋署網站。

此外，今年的「特快公屋編配計劃」在安排上有改進，包括在「公屋申請電子服務」新增「心儀單位列表」功能，已登記「公屋申請電子服務」帳戶的申請者，可在出席揀選單位環節前，透過電子服務提供的「可供揀選單位名單」中搜尋合適單位，並將有關單位加入「心儀單位列表」。但要注意的是，所有加入「心儀單位列表」的單位只作參考之用，並不代表申請者已成功揀選該單位。

2025年「特快公屋編配計劃」公屋自選單位程序將於9月2日開始進行，首批為二人或以上家庭申請者，第二批為一人申請者。（資料圖片）

另一改動是申請者在揀選單位過程中，現場的電子顯示屏及上述的「心儀單位列表」會即時更新可供揀選的單位，幫助申請者了解最新情況。

最後，房屋署提醒如公屋申請住戶透過「特快公屋編排計劃」揀選了單位作首次公屋單位編配並獲發「預留自選單位配房通知信」，不論最終是否接受或拒絕該自選單位，會被視為已獲首次公屋編配（拒絕編配而具備房屋署按既定公屋編配機制釐定為「可被接納」的理由除外）。該住戶將不符合資格申請簡約公屋，其申請將會被拒絕或取消。