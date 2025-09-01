特快公屋｜1277個單位明起揀樓　屯門蝴蝶邨兇殺案單位上榜

基層家庭「上樓捷徑」特快公屋編配計劃明日（2日）揀樓，據房屋署早前公布的二人或以上單位最新名單，今年1,277伙中，僅一個單位為凶宅，位於屯門蝴蝶邨，房署指單位於2008年或以前發曾發生兇殺事件。另外，去年上榜、分別位於葵芳邨及滿東邨的兩個凶宅，今年在名單上消失，疑有人揀選入住。



特快公屋編配計劃明日（2日）揀樓，據房屋署早前公布的二人或以上獨立單位單位最新名單，今年1,277伙中，有一個單位為凶宅。

蝴蝶邨「凶宅」位於蝶聚樓 月租$1329兼有租金優惠

今期特快公屋計劃共提供約2,150個公屋單位供合資格申請者揀選，首批為二人或以上家庭申請者，共有1,277個單位。其中一個曾發生兇殺案，位於屯門蝴蝶邨蝶聚樓，單位面積24.93平方米，即約268平方呎，租金1,329元，並有租金優惠。房署在特別事項一欄指，單位內曾發生兇殺事件，約於2008年或以前發生。

其他單位涉及自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債

名單上部分單位則分別涉及自殺、意外身亡、自然身故、追討欠債等情況。今年特快公屋編配計劃自選單位程序將於9月2日開始，首批為二人或以上家庭申請者。第二批為一人申請者，預計12月開始揀樓，單位名單會在揀樓環節開始前兩個工作天，上載到房委會或房屋署網站。