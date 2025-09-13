特快公屋前住戶遭上門追債！港女︰應否入住？　網民一面倒這樣說

公屋單位一屋難求，有少許瑕疵的單位亦十分搶手！有港女在網上表示，獲派特快公屋單位，意外得知上一手住戶曾被追債，甚至被債主追上門，「考慮追債單位要不要呢？」。大量網民留言指「要，房署會貼公告喺門口話該單位有新租戶」、「追債好過兇宅」、「最緊要係位置好，其他都係小問題」。



樓主︰考慮追債單位要不要呢？

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區(FB版) 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 滿田邨 雅田樓 翔東邨 雋東邨 彩石邨」發文，上載「特快公屋編配計劃」自選單位通知書，房署邀請辦理自選單位手續，她同時詢問「考慮追債單位要不要呢？」。

網民︰最重要地點和地方合適

樓主沒有解釋到她如何發現該個單位曾被人追債，但單位曾被債主追上門的確令她感到困擾，考慮應否接受單位。許多網民認為「要追債單位，其實冇咩嘢，最重要叫房署出張紙貼門口，如果怕，你可以去警署備案貼張報案紙出門口」、「貼咗就唔搞你」、「最重要地點和地方合適」。

