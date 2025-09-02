特快公屋｜輪公屋8年三人戶盼快上樓不介意　「邊間屋無死過人」

特快公屋今日（2日）開始揀樓，首批揀樓者為二人或以上家庭申請者，今早陸續有人入場，惟不多人選中心儀單位。有輪候公屋10年以上，現時月租1萬元單位的一家三口，擔憂特快公屋「曾比人滋擾或死過人」，但因租金便宜，冀可藉此機會加快「上樓」速度；亦有輪候公屋8年的家庭則不介意特快公屋的性質，認為「邊間屋無死過人」，以平常心看待便可。



特快公屋今日（2日）揀樓，首批揀樓者為二人或以上家庭申請者，今早陸續有人入場，惟不多人揀選心儀單位。（林子慰攝）

林先生輪候公屋逾10年，一家三口現時居住於月租約1萬元的單位內，是次因心儀單位皆被他人選走，故放棄揀樓。林表示因為特快公屋可能「曾比人滋擾或死過人」，害怕特快公屋發生特別事情，但因租金比現時便宜太多，故仍參與是次編排。是次未能揀選心儀單位，他稱若下年再有機會，亦會到場。

林先生輪候公屋逾10年，一家三口現時居住於月租約1萬元的單位內，是次因心儀單位皆被他人選走，故放棄揀樓。（林子慰攝）

輪候公屋三人戶：邊間屋無死過人

葉生葉太於2017年申請公屋，兩人與女兒輪候公屋約8年，現時居住於荃灣區家人單位內。他們表示申請時，女兒居港未滿7年，故等候時間更久。他們不介意特快公屋背後的性質，表示以平常心看待，「邊間屋無死過人」，平時多注意單位整潔便可。他們透露曾獲派東涌區公屋單位，地理位置較偏僻，不便照顧父母，冀藉特快公屋揀選荃灣區單位。

葉生葉太（右一、二）於2017年申請公屋，兩人與女兒輪候公屋約8年，現時居住於荃灣區家人單位內。（林子慰攝）

一家四口選特快公屋因「無得揀」 冀改善居住環境

同樣輪候公屋8年的陳生陳太現時一家四口居住於月租約6000元的單位內，他們表示，選擇特快公屋因「無得揀」，輪候公屋時間過久，冀藉特快公屋令家人住得更好。

今年特快公屋編配計劃提供約2,150個公屋單位，其中1,277單位提供結兩人或以上的家庭。