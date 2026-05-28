特快公屋編配首次加入綠置居、租置公屋一同推售　料第三季可揀樓

房委會表示新一年「特快公屋編配計劃」將於今年第三季推出，屆時將同時推售過往未售出和已撤銷買賣協議的綠置居單位，以及於未售出的租置計劃公屋回收單位，綠置居包括高宏苑、錦柏苑及宏緻苑單位。房委會將於今年第三季向所有合資格公屋申請者發出邀請信，無需申請費，預計同季可揀樓。



房委會表示，新一年「特快公屋編配計劃」將於今年第三季推出，並將同時推售過往未售出和已撤銷買賣協議的綠置居單位，以及於未售出的租置計劃回收單位。（資料圖片）

房委會表示，新一年「特快公屋編配計劃」將於今年第三季推出，並將同時推售過往未售出和已撤銷買賣協議的綠置居單位，以及於未售出的租置計劃回收單位。（房委會 Facebook）

房委會表示，早前已通過在第三季推出「特快公屋編配計劃」暨「重售綠表置居計劃單位及租者置其屋計劃回收單位」。除了過往租住特快公屋外，合資格公屋申請者在揀選單位時，可以選擇購買高宏苑、錦柏苑及宏緻苑三個綠置居項目中，未售出和因買賣協議撤銷而收回的甲類單位，以及於早前銷售計劃結束後未售出的租置計劃回收單位。

房委會表示，新一年「特快公屋編配計劃」將於今年第三季推出，並將同時推售過往未售出和已撤銷買賣協議的綠置居單位，包括高宏苑。（資料圖片/黃寶瑩攝）

三個綠置居發展項目售價將會維持「綠置居2024」水平。至於租置計劃回收單位，「特快公屋編配計劃」下推售單位的售價，會根據兩年一度的定價檢討嘅結果釐定，最新售價將於計劃期內會維持不變。

房委會將於今年第三季向所有合資格公屋申請者發出邀請信，屆時申請者只需遞交一份申請表，無須繳付申請費。房委會又指，揀樓揀樓程序將於第三季內，採用「一站式」方式進行。