公屋鐵閘木門鎖位相反　涉及6邨曝光　房署：逾八成住戶毋須改動

撰文：吳美松
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柴灣環翠邨、荃灣石圍角邨等數個公屋屋邨早前有住戶反映，單位鐵閘與木門的鎖位左右相反，導致出入時開門有困難。房屋署周四（2日）回覆查詢指，目前有六個在70或80年代落成的公共屋邨仍採用摺閘，在使用上可能對住戶較為不便。

署方又指，正收集住戶的意願，並會全數承擔包括改動木門開啟方向、更換鐵閘等所有工程費用。房屋署表示，目前收集到的意見中，已有超過八成的住戶表示毋須作出改動。

大窩口邨富華樓及富榮樓受鐵閘大門鎖位相反影響的單位，主要集中在走廊盡頭的單位。（吳美松攝）

70或80年代落成舊邨　仍採用摺閘

有部份公屋居民早前反映，單位鐵閘鎖與木門鎖安裝方向相反，房屋署解釋，於香港房屋委員會的公共屋邨，部份單位處於走廊盡頭，為了符合相關法例的火警逃生途徑要求，並兼顧走廊闊度、喉管分布及毗鄰單位牆身、鐵閘、電錶及煤氣錶等限制，因此鐵閘鎖與木門鎖的安裝方向並不相同。

涉6個70或80年代落成屋邨　包括新曝光彩雲邨、大元邨等

目前有六個在70或80年代落成的公共屋邨，包括荃灣石圍角邨、葵青大窩口邨、黃大仙彩雲邨、柴灣環翠邨、大埔大元邨及屯門友愛邨仍採用摺閘，在使用上可能對住戶較為不便。署方又稱，在2000年及以後設計的屋邨均已配備新款趟閘，鐵閘可以完全趟開而不會阻擋單位木門鎖位置。

柴灣環翠邨怡翠樓有單位大門與鐵閘安裝方向相反，有住戶投訴開鎖有困難。（資料圖片/呂婉盈攝）

房署稱可承擔更換工程費　八成戶稱毋須改動

就上述六個舊公共屋邨，房屋署表示正主動聯絡相關住戶，收集他們的意願，並清楚解釋可以為租戶提供的改善方案，包括改動木門開啟方向、更換鐵閘，或按租戶意願移除鐵閘，所有工程費用均由房屋署全數承擔。目前收集到的意見中，已有超過八成的住戶表示毋須作出改動。署方稱預計將於本月內完成收集所有相關租戶意見的工作。

若有租戶已選取改善方案，房屋署人員會隨即展開工程，亦會優先跟進長者和特殊需要租戶的個案。至於新落成的公共屋邨，設計時已配備新款趟閘，鐵閘可以完全趟開而不會阻擋單位木門鎖位置。

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