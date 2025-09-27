河套香港園區｜孫東︰港深政府正磋商建跨境橋細節　爭取早日成事

創科局局長孫東今日（27日）在《局長網誌》 中表示，整個河套香港園區的建設規模龐大，光靠政府難以成事，必須借助市場力量，園區日前就園區第一期餘下用地的選定地塊發展，邀請市場提交發展意向書。他認為企業通過積極參與早期的發展規劃與建設，將享有更大的靈活性，而園區西邊第一期第一批次首3座大樓已興建完成，企業正陸續進駐，園區今年底前將正式營運。



孫東透露，園區管理公司已與近30間企業、大學及研究機構，深入磋商進駐河套香港園區，其中「相當部份」已簽租約。當中包括骨傳導設備研發及生產商韶音科技、鋰電池原材料生產商天齊鋰業、生物醫藥企業阿斯利康等。政府正與深圳當局磋商修建接駁兩地園區跨境橋的細節，爭取早日成事。



河套香港園區正在興建中。（資料圖片）

創科局局長孫東今日在《局長網誌》表示 ，河套香港園區日前就園區第一期餘下用地的選定地塊發展，邀請市場提交發展意向書，為加速建設第一期第一批次共8座大樓後的另一個重要舉措，意味河套香港園區的發展已開始踏入新階段。

西邊第一期第一批次首3座大樓落成

孫東指出，去年公布的《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》，明確指出河套香港園區將由西至東分兩期發展，並以功能區塊形式劃分，聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學、新科技與先進製造等支柱產業。

目前西邊第一期第一批次首3座大樓，分別是兩座濕實驗室和一座人才公寓，已經興建完成，企業正陸續進駐，園區今年底前將正式營運；同屬第一批次的餘下5座大樓正加緊興建，將於2027年起陸續落成。這一次市場意向調查主要圍繞第一期餘下的第二及第三批次的選定地塊。

創科局局長孫東。（夏家朗攝）

歡迎感興趣的企業對地塊發展提出發展意見

孫東又指，河套合作區作為國家科技創新的戰略支撐點，承載國家對發展新質生產力和大灣區經濟高質量發展的期盼，而今年《施政報告》提出加快河套發展，政府正以「不等、不慢、只爭朝夕」的決心，提速、提量發展河套香港園區，由於整個香港園區的建設規模龐大，光靠政府難以成事，必須借助市場力量，做到有為政府與高效市場相結合。

第一期第二及第三批次涉及兩個地塊組合，含10個地塊，佔地約5.2公頃，用於興建濕實驗室、先進製造大樓，以及國際學校和人才公寓等。至於第一期的其他地塊，當局歡迎感興趣的企業提出發展意見，通過積極參與早期的發展規劃與建設，企業將享有更大的靈活性，加快發展符合企業和市場需要的科研及產業設施，帶動園區的整體發展。

河套香港園區地塊組合。（創科局網站圖片）

園區管理公司與近30間企業及大學等磋商 「相當部份」已簽租約

孫東認為，河套香港園區憑着「一河兩岸、一區兩園」的獨特區位優勢，享有「一國兩制」的制度優勢，與對岸的深圳園區協同發展。而香港高度國際化、良好的營商環境、成熟的投資融資渠道和健全及與國際對接的法律制度、標準規則等，相信對企業、人才有相當大的吸引力，有利聚產匯才。

孫東續指，許多與政府接觸過的企業或機構，均表達有濃厚興趣進駐河套香港園區，他們認為園區「內聯外通」的獨特優勢，將能夠助力企業進一步開拓海內外發展空間。目前園區管理公司「港深創新及科技園有限公司」，已與近30間分別來自內地、香港及國際的企業、大學及研究機構，就進駐河套香港園區深入磋商，其中相當部份已簽署租約，正在安排進駐園區開展業務。

阿斯利康團隊光去年參觀香港基因組中心的實驗室。（資料圖片）

進駐企業包括全球十大藥企之一阿斯利康

進駐園區的企業包括世界領先的骨傳導設備研發及生產商韶音科技、全球頂尖的鋰電池原材料生產商天齊鋰業、全球領先的智能傳感交互解決方案提供商獨角獸企業歌爾微電子，以及國際知名生物醫藥企業阿斯利康。翻查資料，阿斯利康為英國和瑞典合資生物製藥公司，也是全球十大藥企之一，因及時研發出新冠疫苗在中國醫藥市場聲名鵲起。

孫東透露，第一期餘下第二及第三批次的土地目前正在進行平整工作，預計於明年年初釋出土地作創科發展，相信隨着相關土地的招標工作陸續展開，將會吸引更多企業、機構和人才進駐園區，增添園區的創新活力。

政府去年公布《河套深港科技創新合作區香港園區發展綱要》。（政府新聞處圖片）

正與深圳當局磋商修建跨境橋接駁兩地園區

孫東又指，河套香港園區的魅力也體現在政策創新上。作為「特區中的特區」，園區將試行專屬跨境政策，讓人員、物資、數據等創新要素，於河套合作區港深兩地園區跨境便捷流動，政府一直與內地相關單位緊密溝通，並獲得國家的正面回應。

在符合國家相關法律及風險可控的前提下，當局正研究以具突破性的開放力度，落實內地生物樣品和數據跨境流動至香港園區，力爭盡快有所公布。人員流動方面，政府正與深圳當局磋商修建接駁兩地園區跨境橋的細節，爭取早日成事，期望透過政策創新，提升園區的競爭力和吸引力，將園區打造成為世界科技創新的重要策源地。

創科局局長孫東今年初到河套深港科技創新合作區香港園區，視察最新工程進度。（創新科技及工業局FB圖片）

香港13名科學家打入所屬學科領域的全球十大

孫東再指，河套香港園區的發展對國家和香港的重要性不言而喻，近日香港迎來好消息，由美國史丹福大學公布的2025年「全球首2%頂尖科學家」名單，全港共有1,821人入選當中的「年度科學影響力排行榜」，較去年增加287人，更有13人打入所屬學科領域的全球十大，再次證明香港一眾科研人才的超卓實力。

孫東強調，建設河套園區依靠全社會的共同參與，這一次向市場徵求計劃意向書，將會是重要的第一步。他期望社會各界能夠齊心協力，將對於河套發展的關注轉化為實際行動，與政府一同投資河套。