結業潮｜天水圍「真意小食」老闆Q餅大王榮休　月底結束22年心血

【結業潮／天水圍／真意小食】本港結業潮持續，天水圍新北江商場小食店「真意小食」因七旬老闆決定榮休，將於7月25日最後營業，結束長達22年的營運，大批街坊今日（4日）專程到店光顧，並向老闆送上祝福及道別，現場大排長龍。



該店多年來憑親民的價錢深受學生及街坊歡迎，可謂天水圍90後的兒時回憶，甚至前行政長官梁振英於2012年落區時，也曾到店光顧。另外因老闆常在招牌菜「日式Q餅」上畫公仔哄小朋友開心，他更被街坊起名「Q餅大王」。



天水圍嘉湖新北江商場一樓小食店「真意小食」結業。（彭紹殷攝）

結業告示指，老闆年老決定退休，將於7月25日最後營業。（彭紹殷攝）

天水圍「真意小食」七旬老闆榮休 7.25最後營業

位於天水圍嘉湖新北江商場一樓的「真意小食」近日宣布光榮結業，店外貼上結業告示，指老闆因年老決定退休，將於7月25日最後營業，並感謝街坊22年來的關照與相伴。翻查資料，該店老闆姓顏，今年剛剛踏入70歲。

「真意小食」老闆顏先生年約七旬，他也對結業感到不捨。（彭紹殷攝）

街坊特地向老闆告別 店外排長龍買手抓餅及小丸子

結業消息傳出後，不少街坊特地到店告別，主動向老闆送上祝福，並購買手抓餅及小丸子等受歡迎小食，現場更大排長龍，有約10人正等待付款及領取小食。

雖然老闆顏先生同樣感到不捨，但他透露正考慮將店舖轉交他人接手，「自己都係住喺附近呢頭，所以都會唔捨得。」

不少街坊得知結業消息後特地到店光顧，現場大排長龍。（彭紹殷攝）

家長帶小朋友回味︰由佢細個開始已經帶佢食手抓餅

有家長今日特地帶同小朋友購買一份手抓餅︰「由佢細個開始，我已經帶佢過嚟食㗎喇，佢好鍾意食呢度嘅手抓餅，所以特登帶佢嚟食多次。」

梁振英2012年競選期間曾落區天水圍，當時他問老闆「乜嘢係Q餅」，最後買了一份雞蛋仔。（資料圖片）

前行政長官梁振英2012年落區曾到店買雞蛋仔

「真意小食」早於2005年在天水圍新北江商場開業，由於商場的定位平民，加上店舖定價親民，多年來深受附近學生及街坊歡迎，更是該區90後的兒時回憶。

而前行政長官梁振英2012年競選期間，曾落區天水圍時路經該店，當時梁振英問老闆「乜嘢係Q餅」，最後購買了一份雞蛋仔。

每當有小朋友購買Q餅，老闆都會在餅上畫公仔哄他們開心。（資料圖片）

老闆被起名「Q餅大王」 常在餅上畫公仔哄小朋友開心

此外，由於店舖的招牌菜為日式Q餅，老闆顏先生被部份街坊起名「Q餅大王」，他並會在Q餅上畫公仔哄小朋友開心，惟隨着老闆月底榮休，一代日式Q餅將成絕響。