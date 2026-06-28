網傳70年老店荃灣瓜子大王結業　店方澄清正重新裝修　8月底重開

屹立荃灣大河道70多年的老字號「上海陸金記瓜子大王」，近日在網上傳出懷疑結業消息。事緣有網民在社交平台發布圖片，指該店的招牌已被拆除，店內的貨物全部清空，僅剩裝修工人在內工作，而內部裝潢亦已全部清拆，並發文指「荃灣瓜子大王無聲無聲結業」，惹來多人熱議。



《香港01》今午到現場視察，發現店內工人正進行裝修，該店門外則貼有告示，指「由於本店內部重新裝修，顧客若需購物敬請WhatsApp聯絡」。記者向店方求證，該店負責人陳小姐否認結業傳聞，稱會於8月底完成裝修後重開門店繼續營業。



有網民在社交平台發文，聲稱「上海陸金記瓜子大王」已結業。（Threads截圖）

記者今日發現「上海陸金記瓜子大王」正全面翻新店舖，店外的招牌暫已拆除。（董素琛攝）

「上海陸金記瓜子大王」正翻新店舖，店外的招牌暫已拆除。（董素琛攝）

店舖門外貼有告示，指正在重新裝修中。（董素琛攝）

有網民近日在社交平台Threads發文，指懷疑「上海陸金記瓜子大王」已結業，並嘆道：「無聲無息結業，香港呢啲老字號真係執一間少一間。」從其發布的圖片所見，「上海陸金記瓜子大王」的招牌已拆除，店內無任何貨物，內裏裝潢亦已清拆。記者今午以顧客身份，向其鄰近商戶的店員查詢，她指，「上海陸金記瓜子大王」正在裝修，或於兩個月後重新營業。

記者其後聯絡到上海陸金記瓜子大王，負責人陳小姐否認結業傳聞，澄清正重新裝修，會於8月底完成裝修後重開門店，繼續營業。

「上海陸金記瓜子大王」正翻新店舖，店外的招牌暫已拆除。（董素琛攝）

「上海陸金記瓜子大王」擁有超過70年歷史，以往臨近農曆新年店外會大排長龍，擠滿來辦年貨的市民。惟近年受經濟差及北上熱潮等影響，去年過年前《香港01》曾報道該店人龍不再，當時員工表示，銷情與以往相差很大，顧客減少辦年貨，認為經濟不景下亦難免。