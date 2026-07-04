大埔逾40年廣成麵家悄然結業　鄰舖熟客感可惜　嘆人流少租金貴

近日有網民發現，位於大埔寶鄉街、有40年歷史的廣成麵家舖外貼有招租啟示，疑似關門結業。《香港01》今日（4日）到場了解，店鋪已拉下鐵閘，未見開門營業，致電餐廳亦無人接聽。鄰近商店表示，廣成麵家已於周二（6月30日）正式結束營業，形容難免可惜，但亦是「無辦法」之事，又指這一帶晚市人流較少，且租金昂貴，生意難做。



位於大埔寶鄉街、有40年歷史的廣成麵家已於6月30日正式結束營業。（呂婉盈攝）

位於大埔寶鄉街、有40年歷史的廣成麵家已於6月30日正式結束營業。（呂婉盈攝）

創立40年堅持魚蛋粉生意 曾因拒續領展租搬址

廣成麵家於1984年創辦，始於大埔廣福邨冬菇亭，專賣潮州粉麵，以魚蛋粉聞名。第一代創辦人為王森，後來由兒子王贊強繼承。2017年，王森離世，其持有的熟食小販牌照即時無效，考慮轉讓程序、與領展商討續租問題，王贊強決定搬離原址，轉戰同區寶鄉街重開，延續魚蛋粉生意，新舖已經營有約9年。

廣成麵家於1984年創立，起初位於大埔廣福邨冬菇亭，直至2017年搬離原址，到寶鄉街延續魚蛋粉生意，至今已有逾40年歷史。（呂婉盈攝）

本周正式結業舖面招租 鄰舖嘆這一帶無減租生意難做

記者今日到店舖了解情況，該店已經落閘並貼有招租啟示。鄰近商舖均指，廣成麵家已於6月30日正式結業，但未知箇中原因，又稱注意到近日偶爾有顧客到店「摸門釘」並感到愕然。

鄰近的生果舖店主亦曾經是熟客，指麵家的招牌菜是魚蛋、包雲吞等。她稱，該地帶平日晚上人流稀疏，以往一般營業至晚上八時，但因生意難做，多數店舖無奈要提早打烊，加上附近舖位業主沒有減租，租金或難以負擔致「蝕錢」。她對於麵家結業雖然感到可惜，但認為「無辦法」，現時越來越多店舖難繼續營業。