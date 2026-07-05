今日新聞8分鐘｜香港仔可疑車飆逃走撞多車｜尖沙咀酒吧毆鬥

車Cam｜九龍灣Tesla疑高速切線 衝紅燈攔腰撼九巴

網上流傳一條車CAM，顯示今日（4日）中午12時左右，一輛白色Tesla在九龍灣啟祥道近宏光道疑衝紅燈，攔腰猛撼一輛駛至的九巴。Tesla車頭損毀，有配件丟落；巴士頓時停下。網民紛紛留言質疑涉事司機沒有專心駕駛，又斥「睇唔開都唔好累人呀！」

西貢公路的士越雙白線撼九巴 1死2傷車甩轆盡毁

西貢公路今日（4日）傍晚發生奪命車禍，一輛的士及一輛巴士，於西貢公路近孟公窩路對開相撞，的士63歲男司機重創送院亡；2名男女乘客亦受傷。現場圖片可見，捱撞的士嚴重變形，儼如廢鐵。九巴回覆查詢指，的士疑越線撞向巴士車頭。

意外一刻車CAM片段曝光，可見涉案的士沿西貢公路往西貢方向行駛，惟駛至孟公窩路路口時，的士半個車身越過雙白線，直撼對面線相反方向的九巴。的士登時反彈至路邊，車頭盡毁零件四散，一個車輪飛脫滾出；巴士則右車頭損毁，隨即煞停。CAM車司機目擊意外後，立即揚手示意後方車輛留意路面情況。

尖沙咀酒吧毆鬥多人傷 疑持刀施襲5人被捕

今日（5日）上午8時55分，警方接報，指柯士甸商業中心一間酒吧內發生打鬥，一名男子聲稱遭10多人襲擊，有目擊者聲稱有人持刀。警方及救援員到場將2男送往伊利沙伯醫院治理，另有一名男子自行到醫院求醫。警方經初步調查，案件列作傷人。現場消息指，警方其後於金馬倫道42號華懋金馬倫中心樓上拘捕5名涉案人士，有人蒙頭套被帶走，其中2人被送院治理。

香港仔可疑車飆逃走 銅鑼灣天橋撞多車司機赤足就擒

港島區今午（4日）有一輛白色可疑奧迪（Audi）私家車，由香港仔狂飆至銅鑼灣逃走，期間連環撞及多車，包括一輛警車，最終35歲男司機涉嫌「狂亂駕駛」及「販毒」就擒；事件導致交通大受影響。

可疑車逃走一刻的車cam片段曝光，可見有多名警員在行車天橋上，當時有一輛物流公司貨車停於路面，有多名警員站於車前及橋邊，有警員手持伸縮警棍，同時亦有警員高呼：「停車！停車！」惟涉案可疑車未有理會，猛撼該輛物流貨車傳出巨響，將其撞開後繼續逃走，情況十分緊張。

清水灣潛水男疑遭螺旋槳擊中重創 帆船女教練被捕

清水灣小棕林海灘一間帆船訓練中心，今日（4日）發生恐怖水上活動意外，一名男疑遭船隻的螺旋槳擊中，面部重創，送院後陷入昏迷；另有一名女子被風帆打傷面。

事發時，黃雨警告生效。消息稱，兩名傷者並不認識，姓霍（32歲）女傷者當時與友人玩風帆、姓李（27歲）男傷者則與友人在上址潛水。因天氣惡劣，眾人急忙上岸；適時，一名帶領帆少年帆船班的姓關（44歲）女教練，同時駕船靠岸，船尾發動機的螺旋槳，意外擊中男傷者。女教練涉嫌「危害他人海上安全」被捕，現正被扣留調查，案件交由水警總區重案組第二隊跟進。

雙非子腦癱案｜醫生判除名9個月 父：終等到公義

雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會今年4月底重啟研訊。研訊小組主席鄧惠瓊今（5日）頒布判決，指被告醫生薛守智的證供不可靠，護士早已致電告知他男嬰懷疑抽搐，又指若薛認為護士於半夜致電單純是因為濁奶，是「不合邏輯」。薛的一方求情時指，案件在傳媒廣泛報道下公開，薛被描寫成「奸角」，在污名下行醫，影響他的情緒。

鄧惠瓊指，薛守智在研訊期間，堅稱護士無告知他男嬰懷疑抽搐，無反省自身行為，判處他從醫生名冊中除名9個月，不設緩刑。

巴基斯坦巴士墮谷40死8傷 官員：車輛超載

巴基斯坦西南部俾路支省一輛巴士7月3日墮入山谷，造成40人死亡，8人受傷。

裙底藏匿53隻瀕危活龜 8名女旅客步伐拘謹被識破

近日，深圳灣海關連續查獲8名進境由香港進入內地旅客利用人身綁藏、嬰兒車和紙巾包裝袋內藏匿活體龜共53隻。