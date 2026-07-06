南寧艦、衡陽艦今離港　編隊：官兵讚歎「東方明珠」的璀璨和繁華

解放軍導彈驅逐艦「南寧艦」和導彈護衛艦「衡陽艦」組成艦艇編隊，7月2日起展開為期5天開放參觀和文化交流活動，今早（6日）離開香港返航。早上約9時10分，衡陽艦率先由昂船洲軍港碼頭啟航離開，在軍樂隊奏樂下，岸上海陸空官兵代表列隊送別，艦上官兵則向岸邊揮手致意。



中國人民解放軍駐香港部隊之後發出海軍南寧艦編隊電，指編隊對香港特別行政區政府連日來的精心保障、安全護衞表示感謝和欽佩。編隊又指在港期間，官兵讚歎「東方明珠」的璀璨和繁華，對廣大香港市民朋友的熱情好客、勤勞堅韌和赤子愛國之心，倍感暖心和自豪。



政務司司長陳國基（右三）7月6日上午在昂船洲軍營出席中國人民解放軍海軍南寧艦編隊離港歡送儀式。（政府新聞處）

政務司司長陳國基今日出席中國人民解放軍海軍南寧艦編隊離港歡送儀式致辭稱， 適逢香港特別行政區成立29周年，國家特意安排南寧艦編隊赴港，與香港市民一同慶祝香港回歸祖國，這充分體現國家對香港的深厚關懷和堅定支持。

陳國基指很多學生和年輕人與官兵交流 為他們心底播下了愛國的種子

陳國基指南寧艦編隊這次赴港，為香港市民帶來難能可貴的機會，親眼看到國家自主研發、建造的052D型導彈驅逐艦，親身感受到國家在國防和軍隊建設發展的偉大成就，讓每一位香港市民為國家的強盛而倍感自豪。

政務司司長陳國基（右二）7月6日上午在昂船洲軍營出席中國人民解放軍海軍南寧艦編隊離港歡送儀式，向中國人民解放軍南部戰區海軍政治工作部副主任嚴烈少將（左二）道別。（政府新聞處）

陳國基指，編隊赴港期間，眾多港澳市民、青少年及各界人士登艦參觀，讓大家近距離感受國家海軍的英姿，尤其令人鼓舞的是，很多學生和年輕朋友們積極把握機會，與艦上官兵互動交流。

陳國基形容他們不僅學習到海軍科技知識，更可以親身體會官兵的堅韌與擔當精神，明白軍人肩負著保家衛國的重任。如此的親身體會，為年輕人心底播下了愛國的種子，讓家國情懷不再是抽象的概念，而是觸手可及的感動，可說是上了一課深刻的、生動的愛國主義教育體驗課。

7月2日早上8時許，舷號162的南寧艦駛進維港。（資料圖片/葉志明攝）

7月2日早上8時許，舷號162的南寧艦駛進維港。（資料圖片/葉志明攝）

7月2日早上8時許，舷號568的「衡陽艦」駛進維港。（資料圖片/葉志明攝）

7月2日早上8時許，舷號568的「衡陽艦」駛進維港。（資料圖片/葉志明攝）

7月2日早上約9時，舷號162的「南寧艦」及舷號568的「衡陽艦」駛往昂船洲軍營停泊。（資料圖片/葉志明攝）

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