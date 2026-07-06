洪水橋拖屍命案　官先取心理報告押後判　施襲用的木棍木槌曝光

身高只有約1.5米高的男子，在洪水橋以板車拖運屍體時，被途人見到板車上露出人腳報警，男子冷靜地留等待被捕，並承認為助女友減肥時用木棍錯手打她打死。男子否認謀殺罪，自辯時稱受事主契姐及契姐夫指示而打事主，又稱他同被契姐夫婦欺凌。陪審團上周五以大比數裁定他謀殺罪不成立，但誤殺罪成。案件原定今天（6日）在高等法院進行求情，法官張慧玲決定先替被告索取心理報告，把判刑押後至8月10日。



警方今搬走案件證物，包括被告疑曾用以向事主施集的木棍，亦包括被告指契家姐丈夫在玩「鐘擺」遊戲時，用以打兩人腳踝的槌及通渠水等。



被告吳家聲自辯時曾認用木棍打事主阻她入睡，圖為他稱曾用以襲擊事主的木棍。(朱棨新攝)

被告自辯時指契家姐的丈夫「阿朗」曾與他及事主玩「鐘擺」遊戲，並用圖中的槌子打他們的腳踝。(朱棨新攝)

法醫在事主身上發現大面積的燒傷，似是通渠水做成。警方在案發現場檢取到通渠水樽(黑色)。(朱棨新攝)

被告與事主案發時與事主契家姐等人同住

被告吳家聲，29歲，被裁定2022年4月28至29日在港誤殺女事主葉芷清（30歲），他開審前亦表示願意承誤殺罪。他另已認阻止合法埋葬屍體罪，辯方今未有作求情。

案情指，被告和事主葉芷清於涉案時，和事主的契家姐，及契家姐的丈夫「阿朗」等人同住於洪水橋田廈路富安花苑某單位。

清晨拖屍被發現冷靜待捕

被告案發當日約早上5時50分左右在元朗一帶拖著板車，有途人見板車露出人腳報警。到場女警向被告查問時，被告冷靜回應說：「呢個係我女朋友嚟嘅，我一時錯手用棍扑死咗。」

法醫指死者大面積燒傷及窒息致死

法醫指，事主身上有多處瘀傷和擦傷，後腦內有一個大面積的瘀傷。此外，她皮膚約五成半有由腐蝕性物質引致的燒傷，分布在胸、腹、四肢和私處。法醫指，事主的死因為頭部受傷和大面積皮膚被腐蝕性物質燒傷，之後窒息。法醫認為燒傷不似自殘做成。

被告吳家聲棄屍期間被途人發現。(資料圖片)

被告吳家聲之後留在現場等警察到來拘捕。(資料圖片)

被告吳家聲身裁矮小，只有約1.5米高，他作供時稱曾與事主曾同遭木槌打腳踝。(資料圖片)

女死者葉芷清生前照片，法醫指她死時只有約65公斤。(資料圖片)

指契家姐話事主有胖死症

審訊時播放被告的錄影會面，被告稱契家姐指事主有「胖死症」，不能讓她入睡，他則要協助事主減肥，要被告阻止事主睡覺並打她。於2022年4月27日晚上10時至翌日凌晨1時半，以及於凌晨3時至5點半，被告承認有襲擊事主，又指事主曾以通渠水淋自己。他指事主至早上7時許開始沒有反應，他替事主急救不果。曾想到山上埋葬屍體，但指事主「都幾重」，加上想不到「咁深嘅坑埋咗佢。」他於29日凌晨3時許以板車運走屍體，並打算到警署自首。他又提到用包裝綑膜捲事主的頭時，事主曾發出「啊」聲。

自辯透露被吩咐要阻事主睡覺

被告自辯則指，案發前約一個月，契家姐指事主肥胖，要她減肥。她除了著事主做運動，亦不許事主睡覺，她又吩咐被告，若見事主入睡，便要叫醒她。契家姐亦指示被告只次事主飲水，隔兩天才給她食菜。被告又指契家姐曾怪責他未有看管事主，他於27日曾用木棍打事主。

與事主同受契家姐丈夫用槌打腳踝

被告又提及，他與契家姐的丈夫「阿朗」和事主等，曾一同玩「估歌仔」和「鐘擺」等遊戲，期間「阿朗」曾用槌柄打他與事主的身體，又用槌子打他們的腳踝。「阿朗」並用沾有通渠水的棉花棒，在他們的上背部皮膚打圈。她指事主曾拿起通渠水自淋，他見狀把通渠水奪走，但有用沾有通渠水的棉花棒，在事主左臂輕抹，讓她「試少少」。

自辯時改口稱事主無發出啊聲

他指事主其後被打至「面青口唇白」，又稱：「我好痛苦......我都唔知我今晚過唔過到….」最終不治。他見狀曾攬屍痛哭稱：「對唔住。」其後以棉被等包裏屍體，他澄清包裝綑膜捲事主的頭時，事主沒有發出「啊」聲。

案件編號：HCCC340/2024