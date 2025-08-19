女西醫涉濫發免針紙　辯稱見病人不安至眼光光　認為他們承受壓抑

元朗女西醫蔡淑梅涉以「疫苗恐懼症」為由濫發逾萬張「免針紙」案今（19日）續審，蔡在表證成立後出庭自辯。蔡表示有病人向她稱打針後有心肌炎、生蛇或有濕疹，亦有病人明顯地因要打針而不安且「眼光光」，她從病人的言談舉止，判斷病人很驚，其所承受的心理壓力，比打針的利益更大，故她發出免針紙。她又指，眼見病人獲發免針紙後，明顯變開心，甚至未到門口已開心到跳起，認為他們承受了不少壓抑。她否認這是被病人之詞凌駕專業。



有人稱打針後有心肌炎及生蛇

暫委法官勞潔儀今早裁定控罪表證成立，女被告蔡淑梅出庭作供。蔡確認她在案發時段發出過逾萬張免針紙。蔡說，被她診斷為「疫苗恐懼症」的病人，她不會在電腦CMS系統紀錄病徵，原因是毋須跟進，「無嘢寫」。蔡稱，在這萬多名病人中，有很多人曾要求她醫治，有人打針後有心肌炎、生蛇或濕疹，蔡開藥便會有藥單紀錄。

有病人獲發免針紙後開心到跳起

蔡提到，她在疫情期間收到的感謝信創下行醫高峰，信件令她很感動，認為病人獲發免針紙後：「好明顯好開心嘅。」蔡又說：「有啲病人開心到係門口已經跳起上嚟，唔知壓抑咗幾耐。」

印象中有病人表明立場不想打針

主控官吳加悅問蔡，蔡診斷過一名有高血壓的病人，並以「疫苗恐懼症」為由開出「免針紙」，CMS系統無紀錄病癥。吳質疑，高血壓本來已符合「就基層醫療中常見疾病的新冠疫苗接種暫擬指引」（暫擬指引）下的豁免情況，問蔡何以用疫苗恐懼症為由發出免針紙。蔡稱印象中該病人表明立場不想打針，叫她不用理其血壓問題，拒絕治療，只「一味講唔想打針」。

有病人很不安樂眼光光

蔡又稱，觀察到病人看來很不安樂和「眼光光咁」，她判斷病人很驚，其所承受的心理壓力，比打針的利益更大，故發出免針紙，但她否認被病人之詞凌駕專業判斷。

案件編號：DCCC 228/2024