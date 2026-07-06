今日新聞8分鐘｜大埔公路車禍　21歲仔慘死｜撞人族遭教訓秒道歉

元朗$1.2億可卡因藏3噸重金屬箱疑擋X光 3男風煤切割開箱斷正

警方前日（3日）於元朗公庵路搗破一個毒品儲存倉庫，在兩個金屬容器內一共起獲172公斤懷疑可卡因，市值約為1.28億元，並拘捕正切割容器的3名巴基斯坦籍男子，同時亦檢獲一批工具，包括風煤切割工具、電子磨機、鐵筆、大量螺絲批及錘子等。

上水九巴撞樹爆車窗 乘客：嚇死！成身都玻璃碎

今日（6日）上午8時正，警方接報，一輛277E九巴於上水清河邨對開撞到一顆樹，導致巴士上層玻璃碎裂，意外中無人受傷。涉事巴士的乘客事後在社交平台發文，分享驚險一刻：「搭277E瞓瞓下突然勁大呯一聲，似係棟樹斜哂，架車兜野撞埋去，嚇死，成身都玻璃碎。」

大埔公路電單車迎頭撞機動三輪車 21歲鐵騎士送院亡

大埔公路發生致命交通意外。今日（5日）下午3時21分，據報一輛機動三輪車沿大埔公路沙田嶺段往沙田方向行駛，途至九龍水塘對開一個彎位時，對面線突然有一輛電單車懷疑失控翻側，再越線與機動三輪車迎頭相撞。兩名鐵騎俱傷，其中姓譚（21歲）電單車司機陷入昏迷，由救護車送往明愛醫院搶救，惟延至3時59分，由醫護人員證實不治；姓黎（40歲）機動三輪車司機則清醒，頸、手及腳傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

日本「撞人族」街頭連撞 遭韓國壯漢教訓秒道歉 網喊大快人心

日本街頭近年頻傳刻意撞擊路人的「撞人族」事件，已成為備受關注的社會問題。一名韓國YouTuber近日在大阪目擊男子故意撞擊女性後，當場上前制止，並警告對方不要再犯。影片曝光後，不少日本網友紛紛拍手叫好。

委內瑞拉地震增至近3000人亡 截肢男孩獲C朗拍片打氣

委內瑞拉6月底發生連環大地震後，當局7月4日指，地震造成的死亡人數增至2954人、16592人傷，另外有16309人無家可歸。救援工作仍在進行，1名10歲男孩早前獲救後，他不但被迫截肢，亦面對失去父母及兄長之痛，惟他只希望獲得葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的貼紙，卻沒想到獲對方拍片打氣，更邀請他將來到場親身目睹自己比賽。

IB放榜2026｜IB狀元出爐 至少已有57人 英基轄下學校產27人

國際文憑大學預科課程（IBDP）今日（6日）放榜，各校陸續公布成績，截至早上9時多，今屆已公布的至少有57名狀元。英基學校協會（英基）公布，今年有27名考生獲滿分45分，成為IB狀元，而拔萃男書院則有5名IB狀元。

至於滬江維多利亞學校（VSA）誕9名狀元，為該校歷年最多；香港加拿大國際學校今年3名IB狀元；直資傳統名校聖保羅男女中學，今年誕生6位IB狀元，分別為朱欣晴、傅舜盈、陳皓頤、莫斯棋、周柏喬及黃鉅霖；保良局蔡繼有學校則有6位IB狀元，而保良局顏寶鈴書院有1名考生獲滿分45分。

DSE｜打破8歲宿命論 脊髓肌萎症少女憑兩指應考：證明我都讀到書

2026年香港中學文憑考試（HKDSE）放榜在即（7月15日，星期三），在充滿挑戰的人生旅途中，有人向命運低頭，也有人逆流而上。就讀香港耀能協會羅怡基紀念學校的姚心悅，6個月大便確診「脊髓性肌肉萎縮症」，曾被醫生斷言得8歲命，今年20歲的她不但打破宿命，更突破身體功能局限，僅用兩隻手指成功完成本屆DSE考試。

「想證明畀佢哋（親戚/其他人）睇，其實我都係可以讀到書，我都係可以好似佢哋一樣。」親戚的質疑與看輕，沒有成為心悅絆腳石，反而推動她奮勇展翅。她勉勵同路人無懼阻礙，勇於追夢，自己盼望可修讀心理學，在未來以專業回饋社會。兒科專科醫生唐繼昇坦言，心悅的毅力異於常人，「我諗佢嘅毅力非一般人所媲美，好強嘅意志力！」