何伯認襲何太案　何伯昨午出院後晚上再入院　官再押後判刑至7.21

城中話題人物「何伯」何煊與何太葉秀定疑互毆案，二人早前涉在屯門菁田邨住所的升降機大堂打鬥。何伯早前認試圖以摺刀刺何太，何太疑反抗咬向何伯的手指，糾纏間二人同告受傷送院。何伯早前已承認蓄意傷人罪。案件（DCCC 1513/2025）原訂今（7日）在區域法院判刑，法官陳廣池指，何伯由6月下旬起抱恙入院，至昨日下午出院，同日晚上又再度入院，由於何伯申請法援被拒，在沒有律師代表的情況下，不能直接判刑，故把案件押後至7月21日判刑。



何伯早前已認傷人罪

被告何煊（77歲，退休人士）早前承認一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

何伯何煊在事件中手指亦告受傷。(陳曉欣攝)

何太葉秀定否認控罪，明年2月審。(陳蓉攝)

庭上透露，何伯何煊自6月下旬入院，昨午出院，晚上又再入院。（朱棨新攝）

何伯何太接受電視台訪後成城中熱話。(資料圖片)

何太回鄉遭何伯從後突襲

案情指，何伯和何太葉秀定在案發時分別77和45歲，二人在2024年3月11日結婚，其後關係變差。何太多次在社交媒體直播中表示想離婚。案發時，二人的婚姻關係緊張，但仍然同居於屯門菁田邨的涉案公屋單位。2025年5月30日上午，何太打算離港回鄉，她走到25樓電梯大堂時，突然有感被人從後刺了幾下，轉身便看見了何伯。當時何伯的右手拿著摺刀，二人糾纏間雙雙倒地。

何伯被捕指何太稱改離婚改嫁走佬

在糾纏期間，何太一直捉緊何伯的右手，左手則掐住何伯的頸部，惟何伯一直試圖用手戳何太的眼睛及鼻孔，故何太曾咬住何伯的手指及大聲呼救。此時，何太的兒子從單位走出，並奪走何伯手上的摺刀。有鄰居聽到爭執聲，見到何太跪在何伯身上，雙手捏住他的頸，隨即通知保安並報警處理。何伯被捕後在警誡下表示：「因為佢要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢。」

二人其後送院治理，經檢驗後，何太的後尾枕有兩處兩厘米的裂傷，左手則有一處一厘米裂傷，她在接受治療後同日出院。

何太案明年2月審

同案另一被告葉秀定(45歲，家庭主婦)亦被控一項有意圖而傷人罪，指她於上述同時同地，意圖使何煊身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。葉否認控罪，案件已排期於明年2月11日在區域法院開審。