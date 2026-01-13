何伯何太涉互毆案　兩人均被拒法援　何太稱疑遭黑粉攻擊重申無錢

何伯何煊與何太葉秀定，因受電視台訪問而成城中熱話，惟兩人涉去年在屯門住所的升降機大堂打鬥，同被控蓄意傷人罪，案件今（13日）於區域法院再訊。二人均稱不獲批法援，何太更稱疑遭「黑粉」攻擊，指她用納稅人錢打官司而受影響，又明言無錢，但會自辯，並想申請終止聆訊。法官陳廣池信法援署會秉公辦理，又指二人面對控罪嚴重，著他們再考慮請律師，把案押後至3月17日再提訊。



被告何煊（77歲，退休人士）及葉秀定（44歲，家庭主婦），現各被控一項有意圖而傷人罪，指他們於2025年5月30日，在香港新界屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓大堂，意圖使對方身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害對方。

何伯何煊稱申請法援被拒，在法官勸導下答應會找律師。(陳曉欣攝)

何太葉秀定同樣被拒法援，她重申無錢，並認為遭「黑粉」攻擊，指她用納稅人錢打官司，官信法援職員秉公辦理，並叫葉如實交代財政狀況。(陳曉欣攝)

官勸葉坦白交代財政狀況

葉今表示，她申請法援被拒，惟她沒錢，打算自辯；又認為拒批與她被「黑粉」攻擊，說她用納稅人錢打官司有關。陳官指，相信法援署會秉公辦理 ，籲葉坦白交代財政狀況，並提議葉「眼不見為淨」，不交上網費便不會知道網上評論。陳官強調，被告面對的控罪嚴重，由律師處理案件會便利審訊，被告自辯會面對很多困難。何伯最終答應會找律師。

不會因被告受騷擾而擱置案件

葉在聆訊尾段，突要求永久擱置案件，陳官明言不會因為被告被騷擾便擱置案件，因為需要法律觀點和程序，建議葉找律師作申請。陳官最終將案件押後到3月17日，待二人考慮找律師事宜，並強調無論葉決定自辯與否，屆時將排期審訊，又主動取消二人的警署報到安排。

官稱或排期11月審庭上現嘩聲

大量市民到庭旁聽，不時竊笑交談，陳官指被告未面對審訊，是無罪之身，並說：「恥笑冷落成何體統……人多蝦人少……」又指庭上情況有如回到叢林法則般，提醒旁聽者要遵守規矩，否則視為藐視法庭。惟隨後陳官提到案件最早可排期11月開審時，旁聽席馬上傳來多聲：「嘩！」陳官即指法庭不是公園，案件不需要公審，並說：「香港地係有法治嘅地方。」並叫有膽「嘩」的人站起，惟沒人站起。

警員拉橙帶護送何伯何太離開

散庭後數十人等候被告，警方拉起橙帶，兩名被告先後在警員護送下乘的士離開。

案件編號：DCCC 1513/2025