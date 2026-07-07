今日新聞8分鐘｜大埔男工遭機割腿終不治｜黑幫壟斷地盤飯盒生意

長洲料出現水龍捲 天文台雷達圖顯示下午6時半有強對流

天文台今日（6日）下午發出特別天氣提示，指位於珠江口以南的強雷雨區正逐漸靠近，為本港帶來大驟雨及強陣風。天文台下午約6時半雷達圖顯示，強雷雨區其中一個部分標示紅色，代表有強對流，其後有市民在長洲拍攝到出現疑是水龍捲。

天文台今晚指出，現階段未能憑有關片段判斷該漏斗雲有否接觸水面，因此未能證實片段中出現的是水龍捲。

葵涌興芳路小巴撞九旬男途人 一度昏迷送院 74歲司機涉危駕被捕

今日（7日）早上7時24分，警方接報葵涌興芳路188號對開發生交通意外，一輛綠色專線小巴撞倒一名男途人，傷者頭流血，陷入昏迷。救援人員到場時，90歲姓梁傷者半清醒，由救護車送往瑪嘉烈醫院救治。

大埔寨乪工傷｜死者獨處受傷 救護耗1小時始尋獲 子：係失救死

一名64歲男工人，昨日（6日）在大埔寨乪一村屋用角磨機批盪期間，不慎割傷大腿，他自行報警稱不適。警方到場發現是工業意外，傷者大腿有10厘米傷口，大量出血，陷入昏迷，送院後證實不治。死者兒子引述救援人員稱，用了一個多小時才找到傷者位置，他送抵醫院時已經沒有呼吸脈膊。死者兒子認為父親是失救致死，質疑何以父親獨自開工，以致出事後沒有任何援手。

黑幫一條龍壟斷地盤飯盒生意年賺逾千萬 O記跨部門拘主腦等125人

警方有組織罪案及三合會調查科（O記）一連兩日（3及4日），展開代號為「利針」的聯合行動，打擊一個由黑幫操控及壟斷的建築地盤飯盒集團，並搗破其經營的無牌食品工廠及無牌賭檔，合共拘捕125人，包括主腦及骨幹成員。據了解，被捕主腦為「和勝和」成員，綽號「阿怪」。

行動中，探員喬裝飯盒供應商擺賣，遭集團成員滋擾、恐嚇、毁壞物品，並勒索一次性7萬元「入線費」及每月3,000元「月費」，藉此增加不法收入。調查亦揭，集團每月賣飯盒的營業額可達100萬元，即每年賺近1,200萬元。

中一派位｜新油天男生獲派首志願北上慶祝 為姊配眼鏡答謝教中文

升中派位結果今日（7日）放榜，油蔴地天主教小學（海泓道）今年有98.9%學生獲派首三志願、92.4%獲派首志願。六年級的王同學獲派首志願英皇書院，打算與家人到深圳吃飯慶祝，並為姊姊配眼鏡以示答謝。他提到備戰呈分試期間，就讀中學的姊姊會與他一同溫習，特別教導他能力較弱的中文科，「佢成日喺我有困難嘅時候會陪伴我，因為佢視力呢排差咗，所以我犧牲我嘅時間幫佢。」

有片｜廣西六藍水庫壩體斷裂現缺口 洪水狂瀉淹沒村莊居民困屋頂

受颱風「美莎克」及其殘餘環流的持續影響，自7月4日以來，廣西連日遭遇特大暴雨侵襲，廣西東斑江部份地區更遭遇「50年一遇」洪水災害。亦有網民發佈影片稱，7月6日，廣西南寧橫州市六藍水庫「疑似發生坍塌」，影片中大壩一段出現缺口，水流奔湧泄下。對此，廣西南寧發佈通報闢謠，南寧橫州市六藍水庫6日上午發生嚴重險情，壩體出現缺口，並非坍塌。

此外，廣西雲表水庫亦出現漫頂及缺口情況，賓陽縣六旺水庫出現漫壩情況。7月6日11時30分，市應急管理委員會將南寧市防汛三級應急響應提升為一級。