曾於跨國企業工作男子姦醉娃罪成　求情稱平日行為君子　囚5年半

曾於跨國企業工作的市場經理，參與完朋友於金鐘酒店所辦的角色扮演派對後，再轉場到中環酒吧暢飲期間，涉把一名剛相識酒醉女子帶返其中環住所強姦，經審訊後被裁定罪成。他早前被裁定強姦罪成，案件今（8日）在高等法院判刑。被告求情稱當晚曾與事主共舞，以為事主同意與他性交，又稱本案與他平日的君子行為不同。惟法官游德康指閉路電視未見事主有作同意性交行為，斥被告利用事主酒醉犯案，但接納他非處心積慮，判他監禁5年6個月。



被告葉家藝，32歲，助理市場經理。他被控於2023年1月21日，在港島中西區卑利街 80-82 號金莉大廈一單位，強姦女子X(案發時30歲）。

被告葉家藝在高等法院被裁定強姦罪成，判囚5年半。(黃浩謙攝)

堅稱案發時有用安全套

法官判刑時透露，被告取得高級文憑畢業後，曾任銷售和廣告等工作。他之後到英國修讀國際市場營銷，以一級榮譽畢業，曾在跨國企業工作。法官又引述辯方求情，指本案和被告以往的君子和紳行為不同。被告在求情信中向家人致歉，他明白亂搞男女關係並不道德，但指涉案時有使用安全套。

辯方指X曾與被告共舞

就辯方指，被告和X曾一同跳舞等，令被告誤以為X同意性交。惟法官指，無論是根據X的供詞或閉路電視片段，她未有做令被告以為她同意性交的行為。 同時，法官接納被告非處心積慮犯案，而是利用事主X醉酒，無法自主，罔顧她是否願意性交。

官斥被告利用事主醉酒犯案

法官續指，本案的嚴重程度屬較低，但案中有加刑因素。法官指，是次為兩人第一次見面，被告利用X醉酒犯案。此外，X的創傷報告顯示，她有創傷後遺症的症狀，嚴重衝擊其自我認知，報告認為她需接受心理治療。就被告在案中是否使用安全套的問題，法官指事主案發感震驚，有可能記錯被告沒有使用安全套。

法官有考慮被告孜孜不倦持續進修，過往有良好品格，亦酌量減刑，最終判被告監禁5年6個月。

被告把步伐不穩的X帶回家

案情指，X與被告於1月20日晚參加一名共同朋友的生日派對，參加者在金鐘一酒店房間飲酒和玩角色扮演遊戲，調查誰是「兇手」。眾人其後轉場到酒吧飲酒，X曾飲烈酒。X的友人在凌晨3時許發現X的手袋和手機遺留在酒吧，但不見X的蹤影。閉路電視顯示，被告曾把似步伐不穩的X帶回家。

被告完事後在客廳跪地掩面

X在庭上以英文作供，她稱醒來時身處被告的單位，她要求離開不果，被告其後把她強姦及在體內射精，被告完事後在客廳跪在電腦枱前雙手掩面，貌似驚慌。其後，被告叫車送X回家。X回家後發訊息向友人投訴被告指向她硬來，最後報警。

案件編號：HCCC366/2023