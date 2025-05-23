兩消防員涉輪姦酒醉女　反指事主先挑逗　陪審團裁定一罪成一脫罪

兩名時任消防員涉在疫情期間，第二次約一名26歲女子時見面時，便在酒店房飲酒遊戲，女子聲稱酒醉下遭兩消防員輪姦，並稱她曾用眼神向其中一人求救，惟不獲理會，更見二人用身體語言示意換位接續。兩男否認指控，當時兩人各有女友，但女事主向他們作出挑逗行為，其首被告李浩田稱女事主只曾為他口交，次被告陳卓軒則稱未試過「三人行」，覺有新鮮感而讓同僚加入，又指覺得事主享受。5男2女陪審今(23日)退庭商議逾8小時，一致裁定李強姦罪不成立，但陳則以5比2裁定強姦罪成。案件押後至7月11日求情，以索取事主X的創傷報告。



首被告李浩田聞判後伏在被告欄上，情緒久未能平復，次被告陳卓軒則情緒平靜，不時看向公眾席。



兩名被告：李浩田（31歲）及陳卓軒（29歲）同被控一項強姦罪，指他們於2021年8月20日，在香港九龍旺角太子道西193號新世紀廣場帝京酒店978號房，強姦X。

次被告陳卓軒經審訊後被裁定強姦罪成，他聞判後情緒平靜。(陳蓉攝)

X曾與兩被告及其他人一同飲酒

案情指，事主X在2014年在服裝店工作時與李相識，2021年李再主動與X聯繫。同年8月8日，李約X到尖沙咀諾士佛臺飲酒，當日一行五人，包括次浩陳卓軒及另一對男女亦有出席，至凌晨1時散場。

原約多人酒店聚會最後只得3人

同月20日早上，李透過whatsapp再邀X當晚在酒店房間飲酒，指陳及另外一些女性朋友亦會出席。X當日與李一同到酒店房時，只有陳在房，他並準備好啤牌和酒精。三人在床尾猜枚和飲酒，X稱約喝了逾十杯250毫升酒精後有醉意，在床上休息時，感到有人伸手摸其下體，她稱曾以眼神望向李求救，惟李沒有理會，並鬆開了X的手。她想推開陳的手亦不成功。

半睡半醒見兩被告互換位置輪姦

X稱在半睡半醒下，看到陳在她的身上前後郁重侵犯她，又覺有人按著她的肩膀，她之後看到李和陳有用身體語言溝通，像示意對方後續，她見李與陳交換位置，李接著陳輪姦她，李之後並要她口交，及在她的臉上射精。她指二人均沒有戴上避孕套，陳其後有用毛巾為她清潔臉上的精液，並有送她回家。

X事發後兩日向風雨蘭求助及報警。她亦並配合警方的行動，借口約李及陳再到酒店喝酒，二人再度現身並在酒店被捕。

女事主X在案發前數周，曾在尖沙咀諾士佛臺的酒吧，與兩被告及他們的其他朋友一同喝酒。（陳浩然攝）

案發當冕，兩被告約X於帝京酒店的酒店房聚會，X稱首被告原稱有其他女性朋友，她才答應。（黃學潤攝）

辯方案情則指，2021年李再與X聯絡，他們在尖沙咀與李的其他朋友喝酒的晚上，X曾摸李的大腿和搭其膊頭，李陪伴X吸煙時，兩人又談及感情狀況，X有表示當時沒有男朋友。

辯方指3人在酒店房氣份融洽

兩名被告均稱當晚與X酒店房玩遊戲時氣氛亦融洽。X後來更主動坐在他們中間。首被告李浩田自辯時稱，有留意到陳有摸X的大腿。後來陳去洗手間，只有李及X二人時，X靠在李的肩膀上，李指他當時：「好驚訝，令我嗰下好surprise。」他稱有摸X 的手並順勢摸其大脾，他在問準X後才與她接吻，並互相撫摸。

李稱初時下體無反應

李稱當時擔心陳會突然從廁所出來，加上燈火通明，覺得下體沒有反應，故有問X可否替他口交，X卻指他有汗味由拒絕，他於是叫X為他手淫，但仍然無甚反應，他感到尷尬，不想再與X發生關係，便穿回衣服去洗澡。

看到畫面好震撼覺有性慾

李稱他洗完澡後出來，看到赤裸上身的陳正與X性交，自然反應關上房燈。李形容覺當時畫面好震撼，覺得好刺激，覺得已有性慾想加入，但仍不敢太主動。他在得到X同意後俯身吻她，陳亦停止與X的性行為。他稱在問准X同意下X為他口交，他亦全程望着X，並稱覺得有視覺享受，惟他射精時不小心濺在X的頭髮上，X回應說：「喂呀！」他稱事後就此事向X道歉。

陳覺性興奮後曾到廁所冷靜

次被告陳卓軒自辯時稱，X當晚在酒店房坐在他與李中間，指X當日穿短裙好吸引，他便摸X的大脾，X沒有拒絕他，他感到有性興奮，便獨自到廁所冷靜。

指X有發性暗示並配合動作

後來李入廁所稱要洗澡，他便回到房中，他指X有用小腿「撩」其大腿內側，認為X在給他性暗示，又指X主動吻向他，他便開始摸X，覺X一直有配合其動作，並有引導他性交。他指X全晚都沒有抗拒，並有發出誘人的呻吟聲，兩人轉用不同姿勢時，X亦有配合。

陳稱未試過三人行覺新鮮

陳指李洗完澡後出來，他因從未試過「三人行」，覺得好新鮮，便接受李加入。陳又稱覺X享受過程，又認他並無向X索取電話號碼因為無打算過與她發展。

案件編號：HCCC230/2024