兩工程師涉輪姦醉女　首被告稱酒醉兼不舉　無印象曾邀次被告3P

兩名工程師涉聖誕節凌晨輪姦不相識醉酒女子案，今（26日）在高等法院續審，首被告出庭自辯，他稱平安夜到酒吧飲酒歡度佳節，至凌晨在的士站遇上事主，他記得曾抬起事主X，兩人曾「面貼面」，X亦有攬住他，他認為「溝到女有下場」，便與X一同到次被告租下的酒店。惟他到房後因酒醉而「唔得」，又稱：「成晚無硬過。」結果無與X發生性行為。至於他事後向朋友發訊息稱：「XX吓畀個X樣推開…..」首被告稱他只是向朋友認威，又謂怎會向友人認「唔得」。



次被告的代表大律師卻指，兩被告過往亦曾與女子一同到酒店玩3人性行為，並指首被告當晚曾致電次被告，並稱找到名「竹昇妹」肯一同性行為，首被告稱無記憶。



首被告張慧豪（53歲）及次被告林蘊韜（37歲），同為工程師。二人同被控1項強姦罪及1項企圖強姦罪，指他們於2022年12月25日，在香港灣仔軒尼詩道33號皇悅酒店一房間內，強姦及企圖強姦X。

首被告張慧豪及次被告林蘊韜否認強姦，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

喪妻後曾與次被告一齊蒲

首被告作供時透露，其妻於2018年去世，他之後曾和其他女士拍拖，也曾試過「一夜情」，案發時單身。他和次被告曾在同一建築公司工作，但不同範疇。兩人曾「一齊蒲」，包括去夜總會及私人會所。次被告在2020年離開公司，兩人之後仍保持聯絡。

首被告稱當晚亦飲至斷片

首被告稱他在2022年12月24日中午收到次被告電話，二人相約當晚去飲酒。兩人遂於25日凌晨12時許到中環的酒吧，與次被告及他的友人一同飲酒。首被告稱他由12時許飲酒至清晨4至5時，他便開始「斷片」。他事後翻看閉路電視片段後記得一些片段，但不完整。

指X在的士站曾吻他

首被告稱他從片段見到他離開酒吧後到的士站，並站在女事主X的後方。他記得他在的士站時曾抬起X，X有攬住他，兩人當時臉貼臉，X並吻他的臉和頸。其後兩人一同登上的士。

當時認為溝到女去下場

首被告續稱，他當時認為：「溝到女，佢同我親熱，同我去下場。」指X當時有醉意，但她知道身邊發生何事及有意識。他從閉路電視可見，X從的士下車後坐在地下，首被告扶起她，X則攬著他，兩人再手拖手步入酒店大堂。次被告其後到達，三人一同到房間。

醉酒唔得故無發生性行為

首被告續指，他入到房後入睡至「斷片」醒來，看到X全身赤祼在看電話。他與X四目交投，首被告繼而：「同佢Flirt吓。」之後發生親熱行為，包括親吻和互相撫摸對方身體。惟他當時醉酒後「唔得」，故未有發生性行為。被問及什麼是「唔得」，首被告回應指：「不舉，我陰莖勃唔起。」。由他當時「唔得」，加上醉酒，他遂入睡至早上10時許醒來，其後離開。

次被告怕有鬼叫首被告到酒店房陪伴

首被告又補充，房間是次被告訂的，由於獲派「尾房」(走廊盡頭的房間)，次被告擔心「有鬼」，故叫首被告當晚到酒店陪他。

向友吹噓有艷遇但不會提不舉

首被告的友人賴志遠早前供稱，他於12月25日下午收到首被告的語音訊息，首被告提到和一名女子性交，並說：「XX下，個X樣推開我，自己嚟……」首被告庭上解釋，當時只是吹噓自己有艷遇，謂：「梗係同老死講到自己幾威幾威，絕對唔會提我果晚唔得啦。」

重申由始至終無硬過

他庭上解釋，訊息內容屬「吹水」，並非事實，指他：「由始至終都無硬過。」又，謂：「乜嘢XX下，無做過何來XX下。」他強調：「無咩過」、「無X過啦」。

次被告律師指首被告致電邀三人性行為

次被告的代表大律師盤問時指，首被告與次被告於2020年曾和一名女士到酒店發生三人性行為。案發當晚，首被告曾凌晨5時半致電次被告，表示認識一名「竹升妹」，指她有興趣作三人性行為，首被告表示不記得。

案件編號：HCCC96/2024