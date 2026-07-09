射箭教練被指用粗言　遭總會停會籍3年　官指聆訊存不公撤裁決

射箭教練兼裁判，被指在2024年一次比賽偷拍參賽者錯誤姿勢，並把照片上傳群組，又在Facebook帖文放了生煎包照片，並用上「口爆」等字眼。他其後被人投訴。教練曾以書面解釋是打錯字，應是「爆口」並稱已在數分鐘後作修改。惟他因要帶隊出外受訓，未能出席總會所定的紀律聆訊，總會在教練缺席下，指他用粗言穢語，裁定他違反教練守則，暫停其會籍3年。教練不服裁決，在高等法院提出上訴(HCMP395/2025)。法官昨裁定教練勝訴，暫停會籍的決定亦被撤銷，兼得訟費。



法官在判辭指，投訴人並無投訴教練說穢言，不明總會如何得出這決定，另教練一年前已安排帶隊集訓，事後才知與聆訊撞期，法官稱看不到理由為何聆訊不能推遲，然而會方此舉令教練法親身作解釋，令聆訊存在程序不公。故裁定教練勝訴。



原告為鄭偉倫，被告為中國香港射箭總會。

射箭教練不服總會裁決，在高等法院提上訴被裁勝訴。(黃浩謙攝)

曾拍參賽者的錯誤姿勢並上傳群組

射箭總會2024年4月收到投訴，指鄭偉倫在「第67屆體育節 - 射箭錦標賽」期間和之後，涉使用不當用詞和性騷擾。投訴指鄭偷拍一名射箭姿勢錯誤的參賽者，然後把該影片上傳至一個WhatsApp群組，並在訊息稱﹕「誤人子弟，第一個坐GG監」。此外，他要求該參賽者的女教練，轉告其學生不要在發射線說話。

投訴指鄭在FB上傳生煎包照片

投訴亦指，鄭把一張生煎包的照片上傳至Facebook，稱：「今日口爆了兩次，一是口爆教訓隔離個位控制個學生唔好犯錯，二是比呢六個生煎包口爆了，好熱、好多汁、好脆」。

鄭書面解釋口爆是打錯字

鄭其後書面回覆指，該參賽者在起射線向女教練索取指示，鄭提醒兩人不許做出該些行為，他寫到：「誤人子弟，第一個坐GG監」是嘲笑另一名友人。至於「一是口爆教訓隔離個位控制個學生唔好犯錯」，鄭指「口爆」是打錯字，其原意是「爆口」，他在帖文發布後數分鐘已更改。

總會裁鄭用粗言暫停其會籍3年

總會於2024年7月16日展開紀律聆訊，裁定鄭使用不當用詞和粗言穢語，違反教練守則等，並決定暫停鄭的會籍3年。

官不明為何不可推遲聆訊

法官在判辭指，鄭在紀律聆訊舉行前7天才收到通知，這與他1年前安排和學生到外地受訓的日期相撞。法官指，看不到理由為何不可推遲聆訊，又指若鄭出席紀律聆訊，他可以作解釋，聆訊的委員會亦需考慮其解釋。

投訴者未投訴鄭粗言穢詞

法官亦指，紀律聆訊裁定鄭粗言穢詞，但投訴信未有作出這指控，不確定聆訊的委員會如何達致這裁定，認為鄭未有機會回應該指控。事件涉及鄭的聲譽等，但他不可在律師陪同下，出席執行委員會回應，這對鄭造成嚴重損害。

總會需向鄭付訟費但無賠償令

法官認為，是次程序不公，頒令紀律聆訊的裁定，暫停鄭的會籍3年的決定亦屬無效，總會亦需向鄭支付訟費。惟鄭未能提出具體證據，證明他因事件受到損失，故未頒令要總會賠償。

總會稱尊重法庭決定 會研究判辭

中國香港射箭總會指，尊重法庭的判決，強調不論判決結果如何，對於任何違反專業操守、不當性別言行或滋擾行為，向來採取「零容忍」態度。該會執行委員會正與法律顧問團隊詳細研究判辭內容，並尋求進一步的法律意見，以決定下一步的跟進工作與法律行動。