女足前助教黃子偉脫非禮罪　控方指屏風安排不公　求案交另官重審

香港女足代表隊前助教黃子偉被指非禮女下屬，經審訊後被裁定罪名不成立，黃要求訟費被拒提出上訴，律政司亦認為裁決不公，雙方今(23日)均在高等法院上訴。控方指原審裁判官雖准事主在屏風後作供，但屏風只阻公眾視線，被告與事主仍可對望，認為這安排對控方不公，同時又認為裁決有悖常理，要求案件交另一法官重審，且不應處在現階段處理訟費申請。法官押後裁決。



被告黃子偉，原被控3項非禮罪，指他於2021年7月至9月，在某工廠大廈和某車內非禮X，另於同年9月23日在某工廠大廈非禮X。他在裁判法院經審訊後全部罪名不成立。

被告黃子偉原被控3項非禮罪，經審訊後被裁定罪名不成立。(陳蓉攝)

審訊時官要求改屏風方式

控方指，原審時曾要求事主X在屏風後作供，預審時亦獲署理主任裁判官香淑嫻批准，原本安排是要讓X在看不到公眾及黃，但黃可望到她的情況下作供。惟到審訊時，主審的裁判官彭亮廷認為X作為性罪行的事主，雖然有相關權利，但亦不能忽視黃的權利，認為不應輕易剝削被告和事主之間對質和對峙的權利，准X在屏風後避過公眾眼光下作供，但她和黃仍可互相望見對方。

認為彭官審訊時針對控方

律政司代表今陳詞稱，彭官在處理X在屏風作供一事、對檢控人員的態度等，顯示彭官偏頗，針對控方，令控方一方未獲公平審訊，另彭官在處理X和涉案WhatsApp的證供時，從而作出的脫罪裁定，亦有悖常理，強調公平審訊不限於保障被告，亦要保障控方，故要求改發還另一裁判官重審，同時亦無需在現階段處理黃的訟費上訴。

官質疑若裁決非有悖常理如何發還重審

高院暫委法官李俊文卻稱，若他裁定原審裁決非有悖常理，但又認為控方未獲公平審訊，如何把發還案件重審；若無罪裁定並非有悖常理，但案件重審後，另一裁判官又裁定黃罪成，豈不是同樣存在不公。

黃認為應駁回律政司上訴

代表黃子偉的大律師指，彭官的無罪裁決並無有悖常理，認為應駁回律政司的上訴，但同意若無罪裁定被推翻，且案件需重審，便無基礎申請訟費。

李官要求律政司和黃再補充陳詞，並稱會在3個月內下裁決，

案件編號：HCMA143/2024、HCMA20/2025