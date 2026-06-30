檢控主任發電郵指警說謊被革職　官認為未屬過份嚴苛　裁覆核敗訴

政府時任法庭檢控主任黃華芬，被指在2019年發電郵指警方說謊，翌年再發電郵，呼籲他人參與六四集會。黃經紀律聆訊被裁定行為失當，遭公務員事務局革職，失去30多年的退休金。黃不服決定，提出司法覆核，高等法院法官高浩文今（30日）頒判辭，指兩封電郵會被視為影響黃履行其職責，而黃在工作上需和警方緊密合作，但電郵內容令他「陷入尷尬境地」，局方認為黃未有尊重公務員需政治中立等核心價值，其行為失當屬最嚴重類別。法官認為局方因而判黃革職不屬嚴苛，因此裁定黃敗訴。



申請人為黃華芬，答辯人為公務員事務局局長。

檢控主任黃華芬認為紀律聆訊存在偏頗，向高等法院申請司法覆核，被裁定敗訴。(資料圖片)

黃於2019及2020年發出兩個電郵後被革職

判辭透露，黃於2019年9月透過律政司電郵帳戶，以「法庭檢控主任會」主席名義，向所律政司全部職員發送電郵(下稱首封電郵)，內容指數名公眾人物於同年8月30日被捕，而警方就著拘捕的動機說謊。此外，黃於2020年6月4日向所有檢控主任發送電郵(下稱第二封電郵)，稱：「今晚有其他更有意義的事做嗎？希望那時我們做相同的事情。」第二封電郵被指煽惑他人，參加因疫情而被禁止的集會。

經紀律聆訊後，聆訊的委員會裁定黃兩項行為失當成立，公務員事務局局長根據紀律聆訊的裁定，把黃革職，黃並失去退休金。

黃爭議發電郵時並非在屐行職責

黃提出多項上訴理據，包括他於午飯時間發送兩個電郵，當時並非在履行職責。法官同意局方陳詞，指行為失當不必和公務員的工作或職務相關。同時，局方認為黃以檢控主任的身份發送電郵，亦屬合理裁定。

黃工作上需和警方有緊密合作

法官亦指，兩封電郵會被視為影響黃恰當地履行其職責。黃在工作上和警方緊密合作，但首封電郵內容令他「陷入尷尬境地」。至於第二封電郵內容，法官認為黃故意寫得隱晦，但其用意清晰，事實上該內容亦引起黃的同事和媒體關注，質疑黃是邀請同事參加被禁止的活動。法官指，紀律聆訊的委員會有權裁定，兩封電郵違反《公務員守則》和《檢控守則》。

黃發出電郵未提供具體證據

黃亦指，首封電郵的內容真實，並非沒有根據的指控。惟法官引述紀律聆訊的文件，指黃需就電郵提供具體證據。惟法官指，黃未有提供具體證據，並在此情況下發送電郵予律政司所有員工，包括律政司司長。同時，紀律聆訊的委會員亦考慮，黃的指控是基於他在社交聚會中，聽到他人的說法，但告知他的人和事件沒有直接關連，委會會因此裁定，黃作出沒有根據的指控。

官認同黃未尊重公務員核心價值

此外，黃指革職決定不合理。法官指，公務員事務局考慮兩封電郵反映黃未有充分尊重《公務員守則》所列的核心價值，即公務員需正直、公正、政治中立和保持專業。首封電郵會被視為黃履行職責時，損害維持公正和政治中立的原則；至於第二封電郵則在敏感時間發出，會被視為煽惑他人參加因疫情而被禁止的集會，並予人印象檢控主任有強烈政治立場。而兩封電郵引來投訴，質疑檢控和司法制度的中立性。同時，黃在紀律聆訊不認罪，沒有顯示悔意。

官認為革職不屬嚴苛

在此情況下，公務員事務局認為黃的行為失當屬最嚴重的類別，判處革職才可反映其嚴重性，以達致阻礙效果。法官認為，判處革職不屬嚴苛，局方的決定並非不合理。法官因此裁定黃敗訴，並頒布他支付局方的訟費。

案件編號：HCAL905/2024