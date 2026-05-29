嶺大生賴卓賢校內選舉提覆核敗訴　法庭令需付80萬保證金方能上訴

時任嶺南大學學生會外務副會長賴卓賢，前年參加校董會、諮議會及教務會學生代表選舉時，校方指他透過Instagram和在校園內張貼海報宣傳，不屬官方渠道，於投票前夕取消其參選資格。賴申請司法覆核被判敗訴後，向上訴庭提出上訴，嶺大要求賴向法庭存入約170萬元訟費保證金。上訴庭今(29日)頒判辭，指賴所提上訴沒有充份的公眾利益和勝算，令他不需提供訟費保證金，但認為嶺大提出的金額過高，頒令賴需提供80萬元保證金，並就是次申請需付20萬元訟費。



司法覆核的申請人賴卓賢，答辯人為選舉主任章慧芳、嶺大校董會。當選為校董會學生代表的杜毅柯，以及當選為諮議會和教務會學生代表的盧鄭愛娃，被列為利益關係方。

嶺大生賴卓賢。(賴卓賢IG)

嶺大原要求賴交170萬保證金

賴被判敗訴後，向上訴庭提出上訴，嶺大要求賴先向法庭存入約170萬元的訟費保證金，並指賴的上訴亦沒有勝算，和屬學術討論，且他經濟拮据；賴反對申請，強調有理據和非學術性，又指嶺大提出的金額過高。

官認為賴有可爭辯理據但結果只影響嶺大

上訴庭法官認為，賴的上訴有可爭議之處，但其理據不是有力致可令賴不用提供訟費保證金。雖然賴已畢業，但賴稱這不代表他不能參加補選，並認為這個申請會影響其他院校日後的選舉。上訴庭不同意賴的說法，認為上訴結果或會影響嶺大日後的選舉，但不涉重大而廣泛的重要性。

賴需先付80萬方可繼續上訴

惟上訴庭同意170萬的金額過高，認為80萬元合適，因此頒令賴需28天內向法庭存入該訟費保證金，若他未依期存款，上訴會被駁回。

案件編號：CACV515/2025