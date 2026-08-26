田北辰吃米芝蓮三星晚飯慶生日　收到最好生日禮物｜政壇諸事町

實政圓桌召集人、前立法會議員田北辰今日（26日）生日，他在社交媒體發文，指今日是卸任立法會議員後第一個生日。他說，今年生日除了有得吃一頓米芝蓮三星中菜館晚飯外，還有一件事令他「真係飲得杯落」，「對我嚟講係最好嘅生日禮物！」



田北辰（右二）8月26日76歲生日，其徒弟、立法會議員莊豪鋒（左二）帶同兩位議助早幾日為他慶祝。（田北辰Facebook圖片)

田北辰表示，早幾日實政圓桌的同事已提早為他慶祝生日。再返立法會，令他想起去年今日，「我仲心大心細諗緊到底我繼續選，定係交棒畀我嘅接班人阿Mark（現任議員莊豪鋒）呢？」

當時係仲未做決定，有啲驚如果阿Mark選唔到，咁我哋實政圓桌嘅聲音就會喺立法會消失。 田北辰

田北辰（右）8月26日76歲生日，立法會議員莊豪鋒（左）提早幾日為師傅慶祝。（田北辰Facebook圖片)

一年過去，田北辰看着徒弟表現，不禁公開讚揚，「阿Mark上任以嚟我覺得佢都做得ok，冇令我失望，講嘢言之有物，台型、面對傳媒等嘅表現都唔錯，真係飲得杯落，對我嚟講係最好嘅生日禮物！」

區議會選舉年底舉行，田透露，「聽講仲有唔少人想加入我哋實政圓桌參選出年年底嘅區議會選舉」，不過他表示會小心、謹慎，「一定要係志同道合先得！」

田北辰（右）8月26日76歲生日，立法會議員莊豪鋒（左）提早幾日為師傅慶祝。（田北辰Facebook圖片)

莊豪鋒一定預先收到「師傅」讚賞，當晚給田北辰一個驚喜，請我去食中菜，「開頭我完全唔知係咩餐廳，點知見到面阿Mark先同我講係去全港米芝蓮三星中菜嘅其中一間『唐閣』。」

原來這是莊豪鋒與太太11年前結婚擺酒的地方，所以每年8月結婚紀念日都會到來慶祝，「今次係破天荒一個月連續嚟兩次，估唔到阿Mark同太太咁破費，我呢個徒弟真係唔話得喇。」

田北辰（中）8月26日76歲生日，立法會議員莊豪鋒（左）帶同莊太（左）提早為師傅慶祝，去米芝蓮三星中菜食肆「唐閣」食晚飯。（田北辰Facebook圖片)

田北辰說，莊太突然笑笑口話：「今時今日冇MT你，就冇阿Mark嘅今日。不過亦都講真，阿Mark佢都好辛苦，因為你要求太高喇，曾經唸過唔do。我就勸佢唔好咁易放棄，雖然MT咩都要盡善盡美、數據查完再查，但行政治呢條路係要走長線，做到最好！」

他說，聽完莊太的話，「我都好佩服我呢個徒弟，頂得順我，堅持落去，睇得出佢對自己要求好高，亦訓練到佢凡事都要做好research、講乜都盡量用數據！」