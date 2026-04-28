中大醫院提早還債　醫衞局稱中大與院方主動提出　港府原則上同意

中文大學醫院欠政府的40億元貸款已兩度延期還款，原定須於後年開始償還，最新中大醫院擬提早還款，到底這此「Early Repayment」是主動還是被要求，政圈有兩種說法。立法會衞生事務委員會下周五（5月8日）將討論中大醫院的最新發展，醫務衞生局周一晚（4月27日）就發稿稱，政府從未作出提早清還政府貸款要求，提前還款建議是中文大學聯同中大醫院主動向政府提出，政府經綜合考慮各項因素後，已原則上同意。



中大醫院分階段檢視服務收費，本月起有逾1000個項目減價。（賴卓盈攝）

中大醫院估錯數繼續蝕錢

中大醫院2024/25財政年度虧損約1.85億元，較去年同期的3.17億元虧損，雖然蝕少1.32億元，不過與院方早前預測只有5,400萬元虧損，則差距達1.31億元。中大醫院估錯數非新鮮事，當年預估醫院會賺錢，最終至今仍蝕錢。

中大醫院財政狀況。（田北辰FB）

對於中大醫院被要求提早還債說法，醫衞局發言人周一晚出稿指，政府從未作出有關要求，提前還款建議是由中大聯同中大醫院主動向政府提出。政府經綜合考慮各項因素後，已原則上同意。

發言人指，中大院方因應醫院財務狀況逐步趨穩，已於本月22日正式以書面形式通知政府，提出提前悉數清還貸款的建議。政府原則上同意中大院方可於2027年3月19日償還全部貸款，具體安排則尚待中大院方聯同校方敲定，供政府進一步考慮。

發言人又說，政府會繼續與中大校方及院方緊密聯繫，有序推進相關程序。政府會一如既往密切監察中大院方履行相關契約情況，以確保院方在完成還款前後均按照有關規定營運及提供服務。

香港中文大學醫院。(資料圖片)

中大醫院被要求提早還債？

據《香港01》了解，中大醫院早前被要求提早於明年還債。不過另有消息指，校方自願出手提早還債。尤記得院方早前指，還款「難度相當高」，皆因如要連本帶利還款，醫院年收入需達60億元，去年僅錄23.8億元。有政界中人笑言，未見過債仔在仍蝕錢的情況之下，自行要求提早還錢，形容若要考究過程中有沒有人「Call Loan」，是「有雞是定蛋先」的問題。。

中大：醫院財務狀況已逐步趨穩 通知政府提前還款

中文大學發言人周一表示中大醫院乃中大的全資附屬機構，故中大校方一直對中大醫院有效運作肩負最終責任。中大校方早前聯同院方主動向政府表示，隨著中大醫院陸續推行不同措施以加強營運以及成本管理控制，醫院財務狀況已逐步趨穩。基於上述情況，中大院方於2026年4月22日正式以書面形式通知政府，提出提前向政府悉數清還貸款的建議。