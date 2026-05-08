中大醫院｜查逸超稱准院方借中大基金還政府債　稱醫院營運有起色

中文大學醫院的40億元政府貸款原後年開始償還，中大早前計劃早一年還款，爭取明年3月還清本金。立法會衞生事務委員會今日（8日）原討論相關事宜，但因首兩項議程超時，委員會最後取消有關中大醫院的議程。



中大校董會主席查逸超在立法會會見傳媒時指，希望立法會可重提議題，冀與議員溝通，又指出近兩年大學儲備基金收益不錯，經慎重考慮後，校董會批准動用大學不涉及指定用途的基金向中大醫院借貸，助償還債務。查逸超又指是中大主動提出提早還款。



香港中文大學醫院。(資料圖片)

中大一眾高層原本在立法會外等待入內商討，知悉議程取消後在會議廳外見傳媒。（夏家朗攝）

中文大學醫院收入不似預期，欠政府的40億元貸款已兩度延期還款，原定須於後年開始償還，至上月，政府在向立法會衞生事務委員會提交文件披露中大醫院計劃提早一年還債，並指政原則上同意提早還款的安排。

醫療收費等兩項議程超時 立法會討論中大醫院還款項目取消

該委員會今日定討論中大醫院還債一事，惟因頭兩項議程、即醫療收費改革成效及《維持生命治療的預作決定條例》實施安排討論超時至原定完會時間，會上多數議員認為無足夠時間討論中大還款的議程，決定取消。

中大校董會主席查逸超（左三）表示，會後已與委員會主席林哲玄溝通，希望立法會重提議題。（夏家朗攝）

中大校董會主席查逸超（右一）表示，會後已與委員會主席林哲玄溝通，希望立法會重提議題。（夏家朗攝）

校董會主席查逸超盼立法會再定日期討論

中大一眾高層原本在立法會外等待入內商討，知悉議程取消後在會議廳外見傳媒。中大校董會主席查逸超表示，會後已與委員會主席林哲玄溝通，希望立法會重提議題，讓校方可在會上與議員商議事件。

查逸超稱提早還款由中大主動提出：中大醫院有起色證明營運模式可行

查逸超強調，是次還款由中大主動提出。他解釋，現時中大醫院已有起色，證明營運模式可行，外加近兩年大學儲備基金收益不錯，在慎重考慮下，校董會批准以借貸形式，向中大醫院借出基金中不涉及指定用途的部份以償還債務。

翻查過往報道，八間本地資助大學的財政儲備之中，中大名列前茅。2022/23學年中大財政儲備有322億元，港大以371億元居首，科大及理大分別有179億元及134億元。去年，財政預算案首度要求八大從「一般及發展儲備基金」一次性退還40億元，其中中文大學要歸還10.41億元，為八大中最多。