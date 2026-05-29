中大醫院提前還債錢從何來？　查逸超：中大儲備投資收益不俗

中文大學醫院的40億元政府貸款原後年開始償還，中大早前計劃早一年還款，爭取明年3月還清本金。立法會衞生事務委員會今日（8日）原討論相關事宜。中文大學校董會主席查逸超表示，2024至2025年中大儲備投資收益不俗，中大專用基金亦有較理想的升幅，故考慮動用未有指定項目的部分貸款予中大醫院。



有議員質疑，中大醫院在有盈利時「嫌政府利息貴」，認為是「欺負政府、欺負立法會」，建議政府考慮罰息。醫務生衞局局長盧寵茂表示，當初條款並沒有罰息條款，現時難以貿然向醫院提出。



5月29日，中大校董會主席查逸超出席立法會衞生事務委員會會議。（直播截圖）

中大醫院早前向政府提出，提前在明年3月悉數清還共40億3000多萬元的政府貸款本金。中大正考慮兩個方案，其中一個方案是由校方向中大醫院提供借款；另一方案是中大校方為中大醫院向銀行借貸提供擔保，以整合所需財務安排，爭取院方2027年3月19日悉數清還合共40.33億元的政府貸款本金。

查逸超：擬撥未指定項目貸款予中大醫院 不動用UGC撥款

查逸超在開場發言時表示，中大醫院先後獲政府批出兩次順延償還，讓醫院有更多時間和空間作適當內部規劃，令財政和營運更成熟。他提到，2024至2025年期間，中大儲備投資收益不俗，中大專用基金亦有較理想的升幅，故考慮動用未有指定項目的部分貸款予中大醫院。他重申不會動用大學教育資助委員會(UGC)撥款或任何指定用途的款項。

他強調，協助中大提前還款的決定，是由中大管理治團隊在平衡大學、醫院和香港社會的整體利益，深思熟慮後而作出，大學對中大醫院前景非常樂觀。

楊永杰質疑中大提早還款是嫌息貴 促政府收罰息

立法會議員楊永杰認為，提早還款模式有待商榷，認為院方在最艱難的時候要求延長還款，立法會亦批准了，但院方有盈利時便嫌政府利息貴，認為是欺負政府、欺負立法會。他稱，外界提早還款亦會有罰息，認為政府收3%亦不過分。

5月29日，立法會議員楊永杰出席衞生事務委員會會議。（直播截圖）

盧寵茂回應指，當初條款並沒有罰息條款，「你無理由依家就去加㗎，你都唔會接受啦」。他又指，該協議已實行10年，當初說好使用外匯基金的息率，對納稅人來說不會蝕，而5.6%利息亦是相當高。他強調，政府貸款首五年免息，而中大醫院對醫療發展有很大幫助，不認同容許提早還款是「蝕咗」，因為是依貸款協議進行。

陳凱欣關注為何能提早還款 莊豪鋒貸款所涉的利息開支

選委界議員陳凱欣關注，去年立法會才討論延長還款，然而一年多的今天中大兯可以提前還款，到底是因為撥款突然增加，抑或籌款數字大幅上升，令中大可以「華麗變身」？實政圓桌莊豪鋒則問到，倘若中大為醫院貸款，所提供的擔保所涉及的具體利息開支。

中大醫院六個月內 五個月息稅前盈餘為正數

查逸超指，去年委員會討論延期還款時，中大校方答應會檢示其他融資方案，現時只是履行當初的提出的方案。

5月29日，中文大學醫院執行董事及行政總裁鍾健禮出席立法會衞生事務委員會會議。（直播截圖）

中文大學醫院執行董事及行政總裁鍾健禮指出，在2023 年期間，醫院的經營環境仍不穩定，但現時中大醫院目前的經營狀況已較 2023 年大幅改善，在過去六個月內，有五個月的息稅前盈餘（EBIT）錄得正數，營運已初步趨向穩定，故在與校董會商量有此調整。至於利息開支方面，周志賢補充，該筆開支是參考外匯基金投資組合的長期年化回報率來計算，目前的利率為 5.6%。

何敬康關注醫院現金流 鍾健禮：全面發展後收入可翻倍

中大醫院早前表示，倘收入達約40億可應付利息支出，達約60億可連本帶利還款。新民黨選委界議員何敬康問到，院方有否評估何時能達到收入目標，若需要向銀行借貸，又有沒有足夠現金流應付利息與還款責任。他又關注，中大醫院未來會否加價，以及加價後能否堅持為市民可負擔的收費。

5月29日，立法會議員何敬康出席衞生事務委員會會議。（直播截圖）

鍾健禮表示，中大醫院手術室及病床仍有一半地方可發展，有可能把總收入翻一倍。他續稱，雖然中大醫院離上述目標仍有距離，但並非不能達到，對此有信心，若醫院全面開展服務，有信心在4至5年後，不但可以以償還利息，還可以開始償還本金。就價格調整方面，他期望可繼續提供病人可負擔的醫療價格。

香港中文大學醫院。(資料圖片)

翻查過往報道，八間本地資助大學的財政儲備之中，中大名列前茅。2022/23學年中大財政儲備有322億元，港大以371億元居首，科大及理大分別有179億元及134億元。去年，財政預算案首度要求八大從「一般及發展儲備基金」一次性退還40億元，其中中文大學要歸還10.41億元，為八大中最多。