中大醫院｜政府同意院方明年一筆過清40億　提供12萬住院日數不變

中大醫院於2019年1月起投入運作，不久後新冠疫情爆發，其財務狀況嚴重受影響，未能如期償還政府提供的貸款，其後政府容許中大醫院順延首2年還款至2025年開始。政府上周在向立法會衞生事務委員會提供的文件中表示，中大醫院提出爭取提前於2027年3月19日向政府悉數清還40.33億元貸款本金。政府當局表示，經評估後原則上同意上述建議。



院方稱會如常於2037年或之前，履行契約所要求的住院病床日數，即提供折合120,749個住院病床日數的公共醫療服務，以抵銷在延長還款期內預計原來應付的利息。



中大醫院自2015年起分批獲政府借貸共40.33億元興建，醫院於2021年落成，同年9月開始營運。（資料圖片/夏家朗攝）

財委會在2015年批准向中大全資附屬機構香港中文大學醫學中心有限公司提供40.33億政府貸款。該筆政府貸款由首次提款起計的首5年免息，而由第6年開始以浮動利率計算，利率相等於存放在外匯基金的政府財政儲備的利息。中大醫院原本須於2023至2032年間作出共10次年度還款，即每期4.033億元本金，加上未償還款額的利息。

不過，中大醫院關始營運時，適逢2019冠狀病毒病疫情，嚴重影響其營運首年的流動資金和財務狀況。由於中大醫院難以如期還款，政府其後容許中大醫院順延首2年還款至2025年，之後視乎事務委員會檢視中大醫院的財務狀況，再尋求財委會批准讓政府容許中大醫院順延餘下3年還款。

政府並提出「以服務取代利息」安排，解釋指當局以公立醫院普通科病人每日住院成本為基礎，折算因順延還款而中大醫院預計原來應付的利息款額為120,749個住院日次，大致等同於15年期間，持續提供23張住院病床，此利息款額可用多種服務取代，包括專科門診、成像服務等。

中大醫院（資料圖片）

文件指出，中大醫院於4月22日以書面通知政府，提出爭取提前於2027年3月19日向政府悉數清還貸款的建議。至於順延還款的服務責任方面，院方表示會如常於2037年或之前履行契約所要求的住院病床日數，以抵銷在延長還款期內預計原來應付的利息。

政府當局表示，經評估後原則上同意上述建議，會於5月8日向事務委員會匯報有關事宜的最新進展後，向財委會提交資料文件供委員備悉。