宏福苑大火政府發問卷徵安置意願　若原址建居屋最快2035年始入伙

大埔宏福苑火災的災後安置既要解燃眉之急，更要謀長遠之策。據了解，由財政司副司長黃偉綸牽頭的「應急住宿安排工作組」今日（9日）透過一戶一社工向住戶收集長遠安置初步意願。



問卷問及居民會否考慮接受政府動用公帑購買業權，還是希望與政府「樓換樓」，分別是選擇前者的話，居民可以購買私樓。兩個選項共通之處是均可選購全新居屋或綠置居單位，其中以九龍灣綠置居盛緻苑最快今年9月入伙。如果希望原區安置，大埔有三個可能興建新居屋的地點，是快是頌雅路西選址900個單位2029年入伙，廣福公園選址則最快2033年。宏福苑原址重建的話，則需等待完成收購所有業權再清拆，料2035年或之後入伙。



政府問卷指宏福苑原址重建，需等待完成收購所有業權再清拆，料2035年或之後入伙。（資料圖片/黃學潤攝）

強調僅初步收集意願 不會限制日居民日後選擇

問卷以《有關大埔宏福苑的長遠安置》為題，要求居民填寫單位編號，及申報2025年11月26日，即火災發生當日的住戶人數。問卷引言指鑑於居民和社會就長遠安置有不同意見，政府會小心聆聽和研究，進一步聽取和歸納居民的意見，作為政府下一步後續工作的參考。

問卷又請居民放心，提問內容旨在初步收集意願，「絕對不代表您承諾接受政府將來提供的任何選擇」。待政府落實具體方案後，可再進一步考慮及選擇，不會因這次回覆而有任何限制。

問題一：安置應考慮哪些原則？

問卷共有五條問題，第一條問及居民認為政府安排長遠住宿應考慮以下哪些重要原則，可以多選。

（一） 速度要快，盡早提供長遠安置

（二） 要在原區安置

（三） 安置計劃要照顧到全體大埔宏福苑業主

（四） 「大埔宏福苑支援基金」的承擔能力（結餘）和使用

（五） 大埔整體社區發展和需要

（六） 大埔宏福苑居民在大火後的心理因素

（七） 其他（請註明： ）



會否考慮政接受政府購買業權 還是樓換樓？

問題二問及居民會否考慮接受政府購買業權，居民可選擇會、不會、未決定。「參考資料」指業權交易完成後，業主隨即收取現金，可立刻自行作「較大彈性安排」，包括購買居屋、綠置居或私樓。據測量師學會根據火災前單位的市場成交價估算，未補價單位平均實用呎價約6,000元，已補價單位則8,000元。

政府指截至今年1月8日，大埔宏福苑基金總額43億元，減去已動用的12億元援助及預留其他援助，估計剩餘約20多億元。如要收購業權，意味政府需要投入公帑去補貼。

若「樓換樓」 業主不用繳付差額

問題四即提及若業主不想處理大量金錢出售業權，政府提出可以「樓換樓」、「以物易物」方式，換取另一個價格相若而不限地區的全新居屋單位。業主無須向政府繳付差額，政府亦不會向業主補付金錢。

如希望原區安置，頌雅路西選址居屋最快2029年上樓，項目已完成土地平整工程，可提供約900個單位。（鄭子峰攝）

大埔興建新居屋提三選項 頌雅路西最快2029年入伙

如居民選擇收購業權，可領取現金後於私人市場買樓，另外亦可選購全新居屋、綠置居或大埔原址興建的新居屋。

其中頌雅路西選址最快可以上樓，項目已完成土地平整工程，可提供約900個單位。政府預計需時3至4年入伙，較一般項目快約兩年落成，最快2029年可上樓。

若在廣福公園安置，需經過規劃程序、搬遷石油氣加氣站、進行土地平整等，預計需時7至8年入伙，即最快2033年。

若宏福苑原址重建居屋，要等待政府完成收購所有業權，再經過清拆、重建等，預計需時約9至10年，要2035年或之後入伙。

若在廣福公園安置，需經過規劃程序、搬遷石油氣加氣站、進行土地平整等，預計需時7至8年入伙，即最快2033年。（資料圖片/夏家朗攝）

如選購居屋或綠置居 最快今年9月底入伙

問卷問及若接受收購業權，會否希望政府讓居民選擇購買全新居屋或綠置居項目，還是在物業市場選購現樓。如選購居屋，七折後實用面積每平方呎6,240元至9,300元，「居屋2025」有五個新居屋項目可以選購，但需要跨區，最快是2027年8月底入伙的錦田匯熙苑。

（一） 錦田匯熙苑（預計2027年8月底入伙）

（二） 東涌裕豐苑（預計2027年9月底入伙）

（三） 屏山朗風苑（預計2028年7月底入伙）

（四） 啟德啟陽苑（預計2028年10月底入伙）

（五） 將軍澳影輝苑（預計2028年12月底入伙）



如果選擇九龍灣盛緻苑，最快今年9月底入伙，六折後平均實用面積呎價為7,020元。