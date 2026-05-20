居屋申請截止　有人遲5分鐘欲交表　隔玻璃門求職員：畀次機會我

【居屋2025／啟陽苑／影輝苑／裕豐苑／匯熙苑／朗風苑 ／綠置居2025／白居二】今期居屋、白居二及綠置居今晚（20日）7時截止申請。有市民約7時05分才抵達樂富房委會，錯過交表時間，站在門外哀求房委會職員「你畀次（機會）我交表啊」，不過最終失敗。



有市民今早因事未有前來交表，6時許花百多元搭的士趕過來，惟到達時中心剛好關門，嘆「我7點到，應該要開門畀我㗎！」



5月20日夜晚7時，居屋截止申請，樂富房委會職員關上玻璃門。（黃寶瑩攝）

5月20日夜晚7時，居屋截止申請，樂富房委會職員關上玻璃門。（黃寶瑩攝）

圖輯：樂富房委會今日交表情況



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花百元坐的士由荃灣往樂富交表 稱7時仍一場空

「三十秒⋯⋯三秒⋯⋯關門！」夜晚7時，隨着今期居屋截止申請，樂富房委會職員關閉中心。一位女士在關門後才趕到門外，她隔着玻璃門縫請求職員開門。她表示，今早因事未有前來交表，6時許花百多元從荃灣搭的士過來，「我7點到，應該要開門畀我㗎！」

一位女士6時許花逾百元乘搭的士趕來，但仍錯過交表時間。（黃寶瑩攝）

一位女士6時許花逾百元乘搭的士趕來，但仍錯過交表時間。（黃寶瑩攝）

另有一位男士7時05分左右才到現場，職員告訴他已超過交表時間，他在門外哀求「你畀次（機會）我交表啊！」職員沒回應，該名男士轉身離去。

有人約7時5分才趕到，哀求職員「你畀次（機會）我交表啊！」。（黃寶瑩攝）

將軍澳媽媽為兩名子女交白表：會跟子女一起努力供樓

成功交表的蘇太現時住在將軍澳，她今日幫兩名子女遞交白表申請，希望可抽到將軍澳影輝苑，她認為該項目「單位大，空氣好，應該景靚啲，有海景」。她表示，如果成功抽到居屋，會跟子女一起努力供樓；如未能成功，來年會再抽。

政府為宏福苑居民預留2,000個居屋及綠置居單位，作為「預設銷售計劃」，蘇太稱理解相關做法，「人哋冇咗個家園，你冇理由唔畀人㗎嘛。」

蘇太希望抽到將軍澳項目。（黃寶瑩攝）

蘇太希望抽到將軍澳項目。（黃寶瑩攝）

27歲青年希望抽到啟德一人單位 可有2個抽籤號碼仍信心不大

27歲的白表申請者馬先生跟人合租單位，月租共約1.6萬元。他希望抽到啟德一人單位，因地理位置較方便。今年政府將綠白表比例調整至五五比，馬先生雖然有兩個抽籤號碼，但指對成功抽到的信心不大，指今年綠表申請者增加，加上自己的朋友申請多次都未成功，坦言「唔會話好大希望」。

馬先生坦言對成功抽到的信心不大。（黃寶瑩攝）

馬先生坦言對成功抽到的信心不大。（黃寶瑩攝）

白表申請者余小姐跟父母同住，她希望抽到啟德項目的3人單位，認為該項目地理位置方便，附近配套亦充足。她笑言，最後一日來交表，除了因為早前沒時間，亦希望「睇下會唔會容易啲抽到」。她說如果成功抽到，會跟父母一起供款。

余小姐說如果成功抽到，會跟父母一起供樓。（黃寶瑩攝）

余小姐說如果成功抽到，會跟父母一起供樓。（黃寶瑩攝）

今期居屋項目包括啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、錦田匯熙苑等5大屋苑。合共提供近7000個單位，售價150萬至480萬元；綠置居九龍灣盛緻苑則提供逾800個單位。

▼4月22日 房委會公布居屋及綠置居申請安排▼



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