醫生李宏邦被指稱不想坐監　向女友人借錢作律師費　被追1217萬

九旬矯型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素後，張突陷入昏迷，其後不治。李曾因此而被控誤殺罪，因他患上認知障礙，去年最終被判無條件釋放。李的一名女友人稱，李在2023年曾向她稱不想入獄，但需要現金支付律政費，向她借了約1217萬元，她曾向李追款，李卻叫她找其富有的兒子，但她未能找到其子，昨(9日)入稟高等法院(HCA1187/2026)，向李宏邦追債。



原告為King Yuen Fung Diana，被告為李宏邦。

醫生李宏邦(右)稱患上認知障礙，裁定就其面對的誤殺罪毋須答辯，但陪審團裁定他有作出罪名所指行為。(朱棨新攝)

李宏邦被指2023年曾向一名女友人借1217萬作律師費，但沒有還款。(朱棨新攝)

李稱不想入獄要現金付律師費

入稟狀指，原告已退休，她於2023年初認識李宏邦。原告自此和李及其妻有定期聯絡，曾一同吃晚飯。2023年4月，李向原告透露他正面對刑期檢控，不想入獄。他需要現金向律政團隊支付費用。原告和李同月在一間餐廳達成口頭協議，原告向李借款，李在原告要求時需還款。原告於2023年5月至2024年8月間，經14次銀行轉帳，向李借出合共約1217萬元。

李已被醫委會永久除牌

李所涉的誤殺案，2025年在高等法院審理，李以他患認知障礙為由，被裁定不適合面對審訊，惟陪審團聽取證供後，裁定他曾做出誤殺罪指稱行為。李於去年11月，在高等法院被判無條件釋放，2026年被醫委會永久除牌。

李稱其子非常富有叫原告找其子

原告稱她於2025年中起，多番要求李還款，但李都未有償還。為安撫原告，李指其身處美國的兒子「Warren H.Li」非常富有，可代為還款。惟原告未能在公開資料中找到叫「Warren H.Li」的人。原告現入稟高等法院，向李追討約1217萬元。