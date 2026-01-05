李宏邦醫生另涉誤導警員等21罪　因身體不適合答辯　獲撤全部罪名

整型外科醫生李宏邦，2018年為女銀行家張淑玲注射俗稱Botox的肉毒桿菌素時，張突陷入昏迷，其後不治。李原被控誤殺，因他患上認知障礙被裁定不適合答辯，獲判無條件釋放。李另因這宗事故，被控企圖誤導警員等罪，案件今（5日）在九龍城裁判法院再訊。控方指，再索取法律意見，認為李的身體狀況不適合答辯，申請撤控，裁判官遂撤銷李的控罪。



李原共被控21罪

被告李宏邦(93歲)今有出庭，他原被控2項企圖誤導警員罪，和12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪，及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪。

李宏邦今能獨自行離庭。(朱棨新攝)

93歲李宏邦因患上認知障礙，早前在被控誤殺的審訊中，已被裁定不適合答辯， 他在高院審訊時，需由家人扶持出入。(朱棨新攝)

被告李宏邦2019年被控企圖誤導警員等21罪提堂時仍精神奕奕。（資料圖片）

其中19罪涉未備存危險藥物登記冊等

2項企圖誤導警員罪，指被告於2018年11月11日，在尖沙咀堪富利士道格蘭中心的「李宏邦美容整形集團」，企圖誤導警務人員劉樹生及方志強。12項「沒有備存有關危險藥物的登記冊」罪及7項「沒有以附表一指明的格式備存有關危險藥物的登記冊」罪則指，被告無根據《危險藥物規例》備存登記冊，並沒有以規例的指明格式，記錄有關被告獲得或由被告供應他人的19種危險藥物。

李患認知障礙被裁定不適合答辯

李宏邦原本因這事故被控一項誤殺罪，辯方指李患上認知障礙，陪審團去年裁定李不適合答辯，但認為李有嚴重疏忽致非法殺死張淑玲。法官指在無其他選項下，判李無條件釋放。

女死者張淑玲遺產管理人已入稟索償

此外，女死者張淑玲的遺產管理人於2019年和2021年，分別入稟控告李宏邦、李的妻子李劉慧珠及李的兒子李明昇，向他們索償，該兩案已合併處理。遺產管理人亦於去年入稟，向李經營的診所公司索償。

案件編號：KCCC 1283/2019