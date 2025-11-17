李宏邦案｜醫委會「集權」的悲劇　曾停牌5月准復牌　15年殞兩命

著名矯型外科醫生李宏邦，在業界享有盛名，向他求診的病人亦不乏名人及明星。然而其晚年行醫卻兩遇醫療事故，兩次均有病人死亡，並均疑與施用的藥物有關。他在第二次事故被控誤殺，因他已93歲，並患上認知障礙不適合答辯，最終獲無條件釋放，然而卻被陪審團裁定他有作出嚴重疏忽的行為。



李早在2003年，為一名71歲女病人作抽脂手術時，該女病人突呼吸困難最終死亡，當時已有專家質疑，李疑向病人施用過量止痛藥，同時亦揭李的診所設施不足，亦無妥善記錄病人資料，甚至病人的真名及真實年齡也不知。



李在該次事件中未有被刑事檢控，但被裁定專業失德，並曾被停牌5個月。然而他停牌後，在77歲高齡，仍繼續行醫，並在2018年再遇事故，致女病人死亡，其醫生生涯，亦要以這樣的方式終結。



李宏邦於2020年到庭應訊時，仍精神奕奕。(資料圖片)

李宏邦早前就誤殺罪相關聆訊上庭時，神情呆滯。(朱棨新攝)

首批把整容技術引進香港的醫生

李宏邦出生於顯赫世家，其祖父李葆葵為著名紳商，有份籌辦香港大學。其妻劉慧珠，曾任保良局主席。李於1956年在香港大學取得醫學士學位，其後取得外科專科醫生資格，他是首批把整容技術引進香港的專科醫生，在本地頗有名氣，行內有「叔父」之稱，有指不少名人名星都曾光顧其診所。李過往亦不時接受傳謀訪問，並以專家身份評論名星的整容情況。

71歲女鋼琴教師抽脂手術期間昏迷

李所涉的第一宗醫療事故發生於2003年8月28日，女鋼琴教師林敬芳(71歲)到李於尖沙咀的診所作抽脂手術。資料顯示，林只有約110磅，身體健康正常。她在接受治療期間昏迷，最終不治。

曾叫護士到隔鄰診所借急救儀器

死因庭在2006年就林的死召開研訊，女護士指李曾為林注射止痛劑Xylocaine，作局部麻醉之用，林初時脈搏正常，不久後出現呼吸困難並陷入昏迷，血壓無讀數，護士指李有為林作人工呼吸及施心外壓，又叫她到其他診所借面罩復蘇器。

診所內只有一瓶無甚作用的氧氣

護士又指，診所內有兩種急救藥物，及一瓶很久沒有用，亦無甚作用的氧氣，此外便無其他急救儀器。惟急救後林仍沒有反應，李便叫護士通知其妻召救護車，不久後有聖約翰救護車到場，但林送院後不治。

不知林的真名及真實年齡

聆訊又透露，林自1978年開始向李求診，並曾作過17次整容手術，包括割雙眼皮、肚腩及大腿抽脂等，李稱一直以為林叫「毛美」(譯音)，在她死後才知其真名，他又不知林的真實年齡，還以為林只是約五十多歲。

指當年無要求診所以登記病人身份證

李作供時解釋，林在七十年代求診時，是以假名登記，那個年代無要求診所要為病人登記身份證，林當時自稱38歲，光顧其診所逾廿年，平時打辦端莊，又長期戴假髮遮掩疤痕，加上整容後令她看似比真實年齡年青，故李一直以為林只有約五十多歲，且林從未透露其婚姻狀況、職業或住處，他知林的真實年齡時也大感愕然。

無直接報警因一時沒想到

李認曾按林要為她開心絞痛藥amyl nitrite 傍身，但林其實並無心臟病，李指林沒有服用。事發當日，他為林注射急性止痛藥rapifen ，林即減少呻吟，但仍有意識，他隨後替她注射餘下的麻醉藥，並開始以喉管為林抽脂，惟插了約20至30下，林胸部無再起伏，脈搏亦停頓，他即叫護士合力急救，又叫隔壁的心臟科醫生幫手。至於他叫護士找其妻召救護車而無直接報警，李稱因一時沒想到。

專家疑林被施用過量止痛藥致死

在研訊上，有專家認為林的死疑與被施用過量止痛藥有關，中文大學麻醉及深切治療學系教授陳德威指出，屍報告指林死前注射止痛藥的份量超過300至500微克，比李聲稱的125微克多出數倍，認為她死於止痛藥過量的可能性最高。估計林或因被施用過量止痛藥，引發缺氧、窒息及低血壓而死。

該專家又指，脂肪栓塞通常於抽脂手術後，約數小時至數日才會發生，過往沒有報告指有人於抽脂手術剛開始時，因脂肪栓塞而喪命，認為林因這原因致死的機會較低。

李的診所只適合作100毫升以下抽脂手術

另一專家，中大整形及外科矯形學系教授AndrewBurd則指，李的手術室設備有限，替林抽取100毫升以上的脂肪並不恰當。他稱根據香港麻醉學會的指引，李診所的手術室的設備，只能進行100毫升以下的抽脂手術，惟林於手術中抽取的脂肪，卻高達200至300毫升。此外，醫生手術前應充分了解病人的病歷及個人資料，否則不應替病人做手術。他估計林因手術步驟出現問題致死，脂肪栓塞的機會微。

但李所聘請的專家卻認為林肺部積聚大量脂肪推斷，認為林因脂肪栓塞致肺部失去功能致命。

林被裁定死於不幸

死因裁判官在裁決時稱，他亦難以定斷林的死因，但認為2名中大教授的說法較可信。他又認為，李向林處方心絞痛藥，但非因林有心臟病，認為李的說法難以理解，最後裁定林「死於不幸」。

醫務委員會接到投訴後，決定對李宏邦展開紀律聆訊。（郭梓謙攝）

醫委會接投訴後決定展開紀律聆訊

死因庭於2006年頒下裁決後，一名黃先生向醫務委員會投訴，指李涉違規宣傳，同時附上林的死因研訊報道。醫務委員會之後要求取閱該相關文件，並決定就李是否涉專業失德作聆訊。

李指醫委會偏離原先投訴曾提司法覆核

李卻指醫委會只收到他涉違規宣傳的投訴，卻就他在林的事件在紀律聆訊，認為醫委會「翻舊案」屬越權，曾申請司法覆核。惟高等法院認為醫委會在保障市民利益的前提下，有權並有責任修改指控，裁定李敗訴。

醫委會指李4項指控遠低於專業水平

醫委會於2009年就李在林的事件中作聆訊，並裁定他在無準確保存病人紀錄、進行抽脂手術前又缺乏準備、無按照香港麻醉科醫學院指引進行麻醉，及診所內沒有足夠急救設備等4項指控，屬遠低於應有的專業水平，因事件涉及人命安危，判李停牌5個月。

女死者張淑玲2018年到李宏邦的診所求醫時呼吸停鄒，送院搶救後死亡。（資料圖片）

李宏邦的美容整容中心位於尖沙咀。（郭倩雯攝）

李宏邦在病人張淑玲死後，被警方拘捕。

停牌後繼續行醫

李被醫委會裁定專業失德時已77歲及後獲復牌，醫委會公開醫生紀律研訊的判決，沒有公開復牌理據，在2018年女銀行家張淑玲接受李宏邦注射肉毒桿菌針（Botox）後昏迷不治後，有前醫委會成員質疑醫委會當日復牌決定。

女銀行家手術期間昏倒李致電兒子幫忙

停牌後復行醫，終在2018年，即李宏邦86歲時，再發生醫療事故。事發於2018年11月11日，張淑玲到李於尖沙咀的診所接受治療，期間突昏倒，李即通知其當醫生的兒子李明昇，他們有為張急救，其後李的兒子報警及召救護車。

李指張因哮喘發件求醫

救護員到場時發現張只穿內衣褲，沒有意識，亦沒有連接儀器，張期後被送伊利沙伯醫院治理。李當時向警員及急症室的醫生稱，張因哮喘病發而到其診所求醫，他曾給張半片哮喘藥。

內科醫生再問仍未披露全部藥物

惟張晚上情況惡化，醫院內科部門的醫生再追問李，李才稱張到其診所是打botox，他才提及曾給張半片安眠藥物Stilnox(思諾思)，亦有用鎮靜藥物Propofol(異丙酚)和止痛藥物Lignocaine(里格卡因)。

但李未提及他亦有施用鎮靜藥物Midazolam(咪達唑侖)和止痛藥物Pethidine(配西汀)。惟張的化驗報告卻顯示有這4種藥物。張翌日心臟驟停終告不治。

嚴重疏忽包括隱瞞醫療及藥物

李事後被捕，初時只被控企圖誤導警員等罪，2020年才被改控誤殺，指控包括：未對張採合理謹慎措施，在張曾攝取催眠及不確定禁食狀態下，對她施用鎮靜藥物，未有觀察張的血氧飽和度，及未在張呼吸困難時提供氧氣，並隱瞞醫療及藥物等。

93歲面對審訊時患認知障礙

案件排期至2025年才在高等法院審訊，李已經93歲，其代表律師指李在2022年曾跌倒，之後情況轉差，並患上認知障礙，不能給予指示，最後李被裁定不適合就控罪答辯。然而控方仍繼續傳召證人，向陪審團陳述案件，陪審團裁定李有作出嚴重疏忽行為。

官指李無汲取教訓終令另一病人喪命

高院法官郭啟安判刑時稱，他在無選擇下判李無條件釋放，但他指李隱瞞曾進行的治療和使用的藥物，違反病人對他的信任，指李應慶幸在2003年的抽脂事件未被檢控。然而醫委會在2009年裁定他專業失德時，應已是一個警告，但李未有汲取教訓，既沒有放棄行醫，亦未作出改善，反而令另一名病人死亡，認為李應被予以強烈譴責。

雖然李未有就事件承擔刑事責任或懲罰，但張的遺產管理人早前已入稟法院，向李及其診所公司等索償。

除了李宏邦案，醫委會功能和運作機制近日再成焦點，另一宗事件是一名兒童出生後腦癱投訴，醫委會相隔15年後稱案件拖得太久，以為「對被告不公平」須終止研究及調查，而日前社協昨再公布一宗個案，男病人腸胃鏡檢查期間昏迷，至今成為植物人，家屬向醫委會投訴涉事外科及麻醉科醫生，發現內視鏡中心前後兩分麻醉紀錄載列的血壓數字不一，醫委會卻認為涉事兩名醫生無不當駁回投訴。

立法會選舉醫療衞生界候選人林哲玄日前就表示，醫委會既負責專業守則，同樣負責處理行政和註冊等工作，以及審理投訴個案，「一個機構，三個做哂呢，角色有重疊」，特別是坊間常常形容的「醫醫相衛」情況。他建議設立獨立機構處理投訴，現時香港的體系是跟隨英國舊制，不過就連英國亦已改革，由醫委會成立獨立的「紀律審裁處」處理投訴。

